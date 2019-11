In diesem Jahr wird Klaus Münstermann (ebenso wie Jonas Niemeyer) erneut beim Masters pfeifen und auch in der Endrunde zum Einsatz kommen. Foto: Sören Voss

Von Stephan Arend

Halle (WB). Mit der Kampagne »Anpfiff für dein neues Hobby« werben die heimischen Schiedsrichter um Verstärkung. In Zeiten, in denen Bilder von gejagten und geschlagenen Referees bundesweit für Entsetzen sorgen, wird es immer schwieriger, Nachwuchs zu finden. Im WESTFALEN-BLATT-Interview berichten der junge Schiedsrichter Jonas Niemeyer (21) und sein erfahrener Kollege Klaus Münstermann (50) über persönliche Erfahrungen und all das, was sie an ihrem Hobby schätzen.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie aktuell Bilder sehen, wie Schiedsrichter bei Kreisliga-Spielen bewusstlos geschlagen oder gejagt werden?

Jonas Niemeyer: Man ist natürlich schockiert und fragt sich warum? Der Schiri geht, wie auch der Spieler, auf den Platz, weil er Spaß daran hat. Er stellt sich quasi als Dienstleister den Vereinen zur Verfügung. Ich bin wütend, wenn ich solche Bilder sehe.

Haben Sie schon einmal als Schiedsrichter Angst gehabt?

Niemeyer: Ich bin jetzt fünf Jahre dabei und kann sagen, dass vielen Spielern der Respekt fehlt. Aber ich will den Teufel auch nicht an die Wand malen. Die erwähnten Tätlichkeiten sind bedauerliche Einzelfälle. Ich selbst hatte noch nie Angst. Wenn man sich damit beschäftigt, wie man heile vom Platz kommt, dann kann man kein Spiel leiten.

Klaus Münstermann: Ich selbst hatte und habe auch keine Angst. Angst wäre der denkbar schlechteste Begleiter. Allerdings wird die Hemmschwelle immer kleiner, den Schiedsrichter auch körperlich zu attackieren. Das ist weder nachvollziehbar noch tolerierbar. Wer den Schiedsrichter so angeht, der hat nichts – und wirklich nie mehr etwas – auf dem Fußballplatz zu suchen.

Kampagne Mit Broschüren und bei Informationsveranstaltungen wird auf den nächsten Schiedsrichter-Anwärterlehrgang (Start: 25. Januar 2020) hingewiesen. Es gibt viele Gründe, als Schiedsrichter einzusteigen: Stärkung der Persönlichkeit, Fußball aus einer ganz anderen Perspektive oder auch kostenloser Eintritt zu allen Spielen auf DFB-Ebene. Wer Fragen hat oder sich anmelden möchte, der kann sich bei Jonas Niemeyer melden unter:jonasniemeyer98@gmail.com

Es gibt merklich weniger heimische Schiedsrichter. Liegt das auch an den Vorfällen vor genau einem Jahr in Bielefeld mit vier Spielabbrüchen und tätlichen Angriffen an einem Sonntag ?

Münstermann: Es gab ja auch Anfang dieser Saison einen Vorfall. Ein Hellas-Spieler hat den Schiedsrichter heftigst vor die Brust gestoßen. Der Schiedsrichter ist 16 Jahre alt, hat mit viel Euphorie begonnen zu pfeifen. In dem Alter ist man noch keine gefestigte Persönlichkeit und muss eine solche Attacke erst einmal verarbeiten. Es stimmt, dass in einer Saison die Anzahl der Schiedsrichter in unserem Fußballkreis von 200 auf 180 zurückgegangen ist. Die erwähnten Vorfälle sind aber nur ein Grund dafür. Einigen Schiedsrichtern fehlt schlicht und einfach die Zeit, weil sie zum Beispiel auch noch selber spielen.

Sind Sie selbst schon einmal attackiert worden?

Niemeyer: Ich bin noch nie körperlich attackiert worden und von Spielern oder Offiziellen in all den Spielen vielleicht zwei Mal beleidigt worden – von Zuschauern dagegen deutlich öfter. Doch damit beschäftige ich mich nicht. Das interessiert mich nicht. Das geht in ein Ohr rein und aus dem anderen wieder raus.

Münstermann: Ich bin in 20 Jahren weder angegriffen noch bedroht worden. Sollte das passieren, würde ich vermutlich aufhören. Und auch die Beleidigungen haben sich in engen Grenzen gehalten. Wenn man vernünftig pfeift und sich auch durch sein Auftreten und eine gute Kommunikation Akzeptanz erarbeitet, dann hat man deutlich weniger Schwierigkeiten. Aber natürlich pfeifen nicht alle 180 Bielefelder Schiedsrichter auf dem gleichen Niveau.

Niemeyer: Wenn gerade in den untersten Klassen Spieler und auch einige Schiedsrichter die Regeln nicht genau kennen, dann wird es problematisch. Minus und Minus ergibt nicht Plus, sondern kann zur Katastrophe führen. Durch Qualität kommt Akzeptanz. Da bin ich zu 100 Prozent bei dir, Klaus. Allerdings gibt es Spieler, denen ist alles egal. Die beleidigen dich trotzdem.

Stimmt der Eindruck, dass das Kreissportgericht mittlerweile härtere Strafen ausspricht?

Niemeyer: Das ist so. Seit die Spruchkammer von Christine Schröder geführt wird, gibt es auch mal die Höchststrafe, eine Sperre von zwei Jahren. Ob das schon eine abschreckende Wirkung erzielt hat, mag ich nicht beurteilen.

Münstermann: Ich weiß, dass die härteren Strafen in den Vereinen für ein Echo gesorgt haben. Da war man überrascht von einem harten Urteil. Und die Spruchkammer-Verhandlungen sind auch zurückgegangen. Vor einem Jahr haben auch wir, wie zuletzt unsere Kollegen in Köln oder Berlin, darüber nachgedacht zu streiken. Momentan sind wir weit weg von einer solchen Aktion.

Im Rugby darf nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen. Und es herrscht ein respektvoller Umgang. Warum nicht einfach diese Regel übernehmen?

Münstermann: Es ist kein Wunder, dass es auf den heimischen Fußballplätzen zu Rudelbildungen und respektlosem Verhalten kommt, weil es Woche für Woche im Fernsehen vorgelebt wird. Wie kommt man auf die Idee, einen Trainer wie Freiburgs Christian Streich umzustoßen? Oder: Jürgen Klopp steht vor einigen Jahren mit hasserfülltem Gesicht Stirn an Stirn mit dem vierten Offiziellen und brüllt ihn an. Ich glaube, dass die angesprochene Regeländerung auf Dauer viel bewirken würde. Doch so etwas wird auf DFB- oder FIFA-Ebene beschlossen. Wenn man das gewollt hätte, hätte man es wahrscheinlich schon längst getan.

Niemeyer: Stimmt, ich weiß gar nicht, ob man das an höchster Stelle überhaupt ändern will. Schließlich geht es um Emotionen, die der Zuschauer ja achso liebt, die er sehen will. Und der Zuschauer bringt das Geld ins Fußballgeschäft. Auch negative Emotionen bringen Quote.

Warum sind Sie Schiedsrichter?

Niemeyer: Jedes Spiel bringt mich auch persönlich weiter. Wenn ich ein hitziges Ortsderby gut über die Bühne gebracht habe, dann habe ich keine Angst mehr davor, in der Uni ein Referat vor 30 Leuten zu halten. Außerdem habe ich als Schiedsrichter die Chance, in höheren Ligen unterwegs zu sein, die für mich als Spieler utopisch wären.

Münstermann: Man entwickelt sich auch nach 20 Jahren noch weiter. Und wenn dir die Verlierer-Mannschaft ehrlich zu deiner Leistung gratuliert, dann kannst du dich freuen. TG Hörste hat 2011 das Abstiegsrelegationsspiel gegen Schildesche II zwei Sekunden vor Schluss 4:5 verloren. Danach haben die Jungs mich dennoch auf ein, zwei Bier in die Kabine eingeladen. Es macht Spaß, wenn sich zu den Vereinen ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt und man schon bei der Begrüßung die Akzeptanz spürt.