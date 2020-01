Von Stephan Arend

Halle (WB). Zwei Mal haben sich TC Blau-Weiß Halle und Tennispark Versmold in den vergangenen Jahren im Endspiel um die Westfalenmeisterschaft gegenüber gestanden. In dieser Saison wird der Wintermeister erstmals in den Partien einer Gruppe ermittelt. Das Altkreisduell am vierten Spieltag zählt sicherlich nicht zu den Höhepunkten der Spielzeit. Für den weiter verlustpunktfreien Spitzenreiter Halle hat das 6:0 gegen personell arg geschwächte Gäste phasenweise nicht einmal Trainingscharakter.