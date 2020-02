Von Jens Horstmann

Spvg. Versmold

1. Platz (36 Pkt, 48:19 Tore) Die Versmolder waren bisher die Überraschung der Saison. Nun ist das Team von Trainer Thomas Schmidtke der Gejagte. Für den Übungsleiter kein Problem: „So weit oben zu stehen macht doch Spaß. Wenn ich noch Spieler wäre, würde ich mich darüber freuen. Ich fühle mich aktuell sehr wohl und verspüre keinen Druck.“ Auch mit der Vorbereitung war Schmidtke grundsätzlich zufrieden, wäre da nicht das letzte Testspiel gegen den FC Greffen gewesen (1:4): „Ansonsten haben wir aber gut trainiert und versuchen uns weiterzuentwickeln.“ Um die Entwicklung voranzutreiben, hat die Spvg. personell nochmal ordentlich nachgelegt. Timo Goldstein, Igor Shulert (beide TSG Harsewinkel), Stanislaus Huhn (SC Peckeloh II), Chris Huerkamp (TG Hörste) und Umberto Marciano (VfL Sassenberg) laufen fortan für die Versmolder auf.

WB-Einlauftipp: Versmold ist keine Übermannschaft, aber Thomas Schmidtke hat eine herausragende Einheit und die beste Abwehr der Liga geformt, gegen die es jeder Gegner sehr schwer hat. Auch wenn Abwehrreihen tatsächlich oftmals Titel gewinnen: Am Ende wird die Spvg. Vizemeister, knapp hinter VfL Oldentrup.

SC Peckeloh II

5. Platz (33/44:27)

Die SCP-Reserve ist als zweitbestes Altkreisteam mitten im Meisterschaftsrennen. Aber anders als die Versmolder gibt es an der Wöste aktuell ein paar Fragezeichen. Da wäre zum einen der Abgang von Marvin Heinsch (10 Saisontore), der sich überraschend nun schon im Winter abgemeldet hat. Zum anderen hadert „Co“ Adalbert Telkämper mit den letzten Vorbereitungswochen: “Zuletzt hatten wir einige Verletzte. Der Kern der Mannschaft ist gut dabei, die zweite Reihe macht mir aber ein paar Sorgen.“ Auch die letzten Testspiele (0:5 in Sassenberg, 1:4 in Halle) verliefen nicht unbedingt nach Plan. Hinzu kommt die Auswärtsschwäche der SCP-Reserve (sieben Punkte aus sechs Partien), die in den restlichen 14 Begegnungen noch neunmal auf fremdem Platz ran muss.

WB-Einlauftipp: Die A-Liga Spitze ist dieses Jahr ein Haifischbecken. Und mit den vielen Auswärtsspielen sowie dem Abgang von Marvin Heinsch fehlen Peckeloh die scharfen Zähne, um dort zu bestehen. Hin und wieder wird die Landesligamannschaft helfen können, aber der nötige Biss für den ganz großen Coup wird fehlen. Platz fünf am Saisonende wäre durchaus ein Erfolg.

SV Häger

6. Platz (28/46:25)

Vor der Saison war SV Häger bei nahezu allen Trainern der Aufstiegsfavorit. Da sind acht Punkte Rückstand auf Primus Versmold schon überraschend viel. „Wir sind nicht der FC Bayern der Liga. Die anderen Teams haben auch alle gute Kicker“, stellt Trainer Pascal Hofbüker deshalb klar. Dennoch hat er nach guter Vorbereitung durchaus das Gefühl, noch einmal etwas bewegen zu können: „Fußballerisch fehlte die Konstanz. Auch, weil viele unserer Unterschiedsspieler oft gefehlt haben. Aber ich habe das Gefühl, dass sich die Jungs nochmal richtig was vorgenommen haben. Wir sind sicherlich in der Lage, mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde. Und das muss auch unser Anspruch sein.“ Umso ärgerlicher für „Calli“, dass die letzten zwei Testspiele ausgefallen sind. „Wir haben in der Vorbereitung taktisch andere Optionen ausprobiert. Da hätten die zwei Partien sicher nicht schaden können.“

WB-Einlauftipp: Häger kann an einem guten Tag jede Mannschaft der Liga beherrschen – aber an einem schlechten Tag auch gegen jede verlieren. Für die ersten zwei Plätze kann es aber nur dann noch reichen, wenn Akteure wie Temel Hop oder Frederic Kollmeier verletzungsfrei bleiben und Häger die nötige Klasse verleihen.

BV Werther

7. Platz (28/48:41)

Mit 41 Gegentoren sticht der BV trotz einer insgesamt guten Saison unter den besseren Teams negativ heraus. Daher war es für Trainer Daniel Eikelmann auch nicht schwer, ein Thema für die Vorbereitung zu finden. „Grundsätzlich sind ja junge Mannschaften defensiv etwas anfälliger, weil man in dem Alter einfach viel sorgloser spielt. Wir brauchen mehr defensive Disziplin. Wir sind oft noch zu fahrlässig im Spielaufbau und verlieren zu viele Bälle unnötig.“ Als Beispiel, wie es auch gehen kann, dient der Derbysieg gegen Häger. „Da haben wir überragend verteidigt“, erinnert sich Eikelmann. In der Vorbereitung fehlte bei den Niederlagen gegen Senne, Enger, Langenheide und Gadderbaum dennoch die letzte Konsequenz.

WB-Einlauftipp: Werther hat neben Oldentrup die wahrscheinlich größte Ansammlung an jungen Talenten in der gesamten Liga. Leistungsschwankungen sind da ganz normal. Auch wenn der junge BV oft Freude macht: Für die Top fünf fehlt die Abgezocktheit.

SG Oesterweg

8. Platz (25/39:36)

Auch weil Philipp Witte (27 Tore) an der Hesselsportanlage eingeschlagen hat wie eine Bombe, spielt die SG eine sorgenfreie Saison. „Damit konnte keiner rechnen. Aber bei so vielen Tore stellt sich auch die Frage, was passiert, wenn er mal ausfällt. Also haben wir in der Vorbereitung Wege gesucht, um variabler zu werden“, erklärt Trainer Björn Mittendorf. Gegen den FC Greffen (5:2) klappte das beispielsweise schon ganz gut. Natürlich auch, weil in Jan-Luca Felsmann vom SC Peckeloh nochmal ein weiterer offensiver Kracher dazukam. Außerdem nahm sich Mittendorf die Abwehr vor. „Da waren wir noch nicht gefestigt genug. Das lag aber gar nicht immer an den Verteidigern, sondern weil davor schon zu viele Fehler gemacht wurden.“ Umso bitterer, dass in Ludger Adank und Noah Peperkorn (Entzündung an der Leiste) gleich beide Innenverteidiger erstmal ausfallen.

WB-Einlauftipp. Die SG macht hervorragende Arbeit. Damit wachsen aber auch die Ansprüche. Gerade die Offensive um Witte, Felsmann, Torben Kräuter und Tom-Sören Droste genügt höchsten A-Liga Ansprüchen. Kann Mittendorf die Deckung stabilisieren, hat die SG sogar das Potenzial für die Top sechs.

TSV Amshausen

10. Platz (23/50:41)

Der TSV hat mit 50 Toren den drittbesten Angriff der Liga, ist aber dennoch nur Zehnter. Zudem verstärkt nun Stürmer und Rückkehrer Tim Koske den Kader. Daher wusste Trainer Meik Tischler schon ganz genau, woran in der Vorbereitung gearbeitet werden musste. „Wir haben uns schon den Ruf einer disziplinierten Mannschaft erarbeitet. Niemand spielt gerne gegen uns. Aber in der Hinserie haben wir einfach zu viele Spiele leichtfertig verdamelt, wie etwa beim 0:1 gegen Theesen II.“ Tischler setzt auf eine ähnlich starke zweite Saisonhälfte wie in der Vorsaison: „Unser Ziel sind mehr als 50 Punkte. Und die sind auch locker möglich, wenn wir die einfachen Fehler abstellen.“

WB-Einlauftipp: Der TSV ist aufgrund einiger Verletzungen eine kleine Wundertüte. Trotzdem ist klar: Die Tischler-Crew hat mehr Potenzial als nur für den aktuellen zehnten Rang. Alles andere als ein einstelliger Tabellenplatz zum Saisonende wäre schon eine Enttäuschung für alle Beteiligten.