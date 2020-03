Von Gunnar Feicht und Stephan Arend

Halle (WB). Der Hessische Handballverband hat unter dem Eindruck der Corona-Krise als erster Nägel mit Köpfen gemacht: Bereits am vergangenen Freitag stellte der Vorstand den Spielbetrieb im gesamten Landesverband ein und erklärte die Saison 2019/20 für beendet - mit der Konsequenz, dass sich die Auf- und Absteiger für die kommende Saison aus dem Tabellenstand am Stichtag 13. März ergeben. Sportlich bitter für Teams, die im Saisonendspurt noch den Sprung auf Aufstiegsplätze oder die Rettung im Abstiegskampf vor Augen hatten. Ein Glücksfall für Mannschaften, die am Tag X über dem Strich standen.

In Westfalen halten sich Fußball- und Handballverband (Stand Dienstag Nachmittag) noch alle Optionen offen, was eine mögliche Fortsetzung der Punktspielsaison angeht. Auch über die Regelung, wie die Saison gewertet werden soll, falls sie nicht zu Ende gespielt werden kann (Varianten links auf dieser Seite) wird weiterhin beraten. Auf Anfrage der WB-Sportredaktion erläutert Meike Ebbert, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation beim Fußball- und Leichtathletik-Verband, den Stand der Dinge: „Eine Regelung für den Fall, der jetzt eingetreten ist, ist in der Spielordnung oder anderen Statuten nicht verankert. Festgehalten ist lediglich, dass der Verband berechtigt ist, den Spielbetrieb aufgrund von höherer Gewalt abzusagen, was am Freitag nach Abstimmung mit den Krisenstäben geschehen ist.“

Alle weiteren Auswirkungen des Ausnahmezustands auf den Spielbetrieb seien in der Schwebe: „Es wurde eine Task Force gebildet, in der auch die Fachbereiche Fußball, Leichtathletik und Jugend vertreten sind und die regelmäßig tagt. Sie wird in Abstimmung mit den Verbands-Fachausschüssen die Entscheidungen treffen. Aber die hängen mit Blick auf den Spielbetrieb davon ab, wie sich die Situation im Land darstellt, wenn sich abzeichnet, wie sich die bundesweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auswirken.“ Der Task Force gehört auch Manfred Schnieders, FLVW-Vizepräsident Amateurfußball an. Er sagt: „Eine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt wäre absolut unseriös.“

Deutlich vor dem 19. April (bis dahin hat der FLVW den Spielbetrieb ausgesetzt) ist deshalb nicht mit einer Entscheidung zu rechnen. Bis dahin verweist der Verband Vereine und Fans auf seine Homepage (www.flvw.de), wo die Informationen ständig aktualisiert werden.

Auch beim Handballverband (HV) Westfalen halten sich die Verantwortlichen verschiedene Optionen offen und planen mehrgleisig. „Bisher besteht noch die Hoffnung, die Saison bis zum 30. Juni, das ist laut Spielordnung offiziell der letzte Tag des Spieljahres, zu Ende zu bringen. Aber wir haben diverse Notfallpläne in der Schublade“, sagt Andreas Tiemann, Vizepräsident Spieltechnik des HV Westfalen. Vorstellbar sei auch, im September eine Qualifikation mit den Auf- und Abstiegskandidaten auszuspielen und die Saison ‘20/21 verspätet zu beginnen – bisher bleibt dies aber ebenfalls reine Spekulation.

In der Technischen Kommission des Verbands, in der auch je ein Vertreter der zwölf westfälischen Handballkreise sitzt, werden die Möglichkeiten erörtert – mit dem Ziel eine möglichst gerechte Lösung zu finden. Heinz-Hermann Jerrentrup, im Kreis Gütersloh für Spieltechnik zuständig, hat bereits angekündigt, auf Kreisebene die Regelungen des HVW zu übernehmen. Vor Ostern ist kaum mit einer Entscheidung zu rechnen, der Handballbetrieb ruht ebenfalls bis zum 19. April.

Die Situation in anderen Mannschaftssportarten

Volleyball: In den Klassen von der Ober- bis zur Kreisliga ist der Spielbetrieb in NRW derzeit unbefristet „ausgesetzt“. Nur in den höchsten Spielklassen (Regional- bis 1. Bundesliga) wurde die Spielzeit für beendet erklärt. Ob die Saison darunter noch regulär beendet wird (in den meisten Klassen drei Spieltage plus Relegation für einige Teams), ist offen.

Badminton: Die Saison wurde für alle Klassen am vergangenen Freitag (für die meisten Klassen vor den letzten zwei Spieltagen) beendet. Über die Wertung muss noch entschieden werden.

Basketball: In den Spielklassen des westdeutschen Verbandes ist der Spielbetrieb auf allen Ebenen „bis auf Weiteres ausgesetzt“. Die Aktiven rechnen damit, dass die Saison (in der Bezirksliga noch drei ausstehende Partien) vorzeitig beendet wird, was aber Dienstag noch nicht offiziell war.

Tischtennis: Vor den letzten drei/vier Saisonspieltagen wurde der Spielbetrieb in ganz NRW bis zum 17. April auf Eis gelegt. Ob und wie die Saison sportlich zu Ende geführt wird, ist offen.

So sehen es die heimischen Sportler

Andreas Wessels (Vereinsvorsitzender Spvg. Steinhagen): Das Zeitfenster wird wohl zu klein, um die Saison zu beenden. Es wäre die fairste Lösung, die Vereine, die bisher am erfolgreichsten waren, aufsteigen zu lassen und auf Absteiger zu verzichten. Ich glaube, die Amateure-Vereine können es sich leisten, in der kommenden Saison bei mehr Mannschaften mehr Spiele zu bestreiten.