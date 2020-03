Von Stephan Arend

Halle. Die Kinder gehen nicht zur Schule, auch ihr Training im Sportverein fällt aus. Die Frau kann nicht arbeiten. „Wir sind erst seit gut einer Woche zuhause. Doch schon jetzt fällt einem manchmal die Decke auf den Kopf“, sagt Hagen Hessenkämper und schildert den Alltag vieler Menschen. Für den Diplom-Sportwissenschaft­ler aus Halle und seine Familie spielt Fitness ohnehin eine große Rolle. Doch in Zeiten der Corona-Krise, in der viele in den eigenen vier Wänden hocken, bekommt Bewegung an der frischen Luft eine noch größere Bedeutung.