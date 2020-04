Halle (WB/guf). Vorerst kein vorzeitiges Saisonende in den westfälischen Handball-Spielklassen wegen der Corona-Krise – doch eine wichtige Entscheidung hat der Handballverband am späten Sonntagabend via Pressemitteilung verkündet: Sollte die Saison vorzeitig beendet werden, dann wird es keine Absteiger (mit Ausnahme zurückgezogener Mannschaften und „wirtschaftlicher Absteiger“) geben, sondern lediglich Aufsteiger in die Saison 20/21. Davon würden bei einem Abbruch der Serie beispielsweise Verbandsligist Spvg. Steinhagen und Landesligist SF Loxten II (beide derzeit auf Abstiegsplätzen) profitieren. Die Regelung umzusetzen, wird auch den Handballkreisen empfohlen.