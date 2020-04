Halle (WB/guf). Der Fußballkreis Bielefeld/Halle erhält am Ende dieser Saison einen zweiten Aufstiegsplatz zur Bezirksliga. Dies gilt, weil die hiesige Region zu den Kreisen zählt, bei denen der A-Liga-Vize wegen der Maßzahl „1,5 Aufsteiger“ im Normalfall in die Relegation muss.

Fest steht zudem bereits, dass der Verbands-Fußballausschuss (VFA) für die kommende Saison die Bezirksliga-Staffeln von zwölf auf 14 erhöhen wird. Zudem soll es eine weitere Landesliga-Staffel geben (bislang vier). Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) hat am Donnerstag mitgeteilt, dass er damit zu große Staffelgrößen und längere Fahrtwege für die Vereine vermeiden will.

Endgültige Staffelanzahl und Einteilungen können jedoch erst dann bestimmt werden, wenn der VFA das Datum für einen neuen Saisonstart kennt. Wie der Verband weiter mitteilt, wird der VFA am 5. Mai eine Empfehlung zur Saisonwertung an das Präsidium und die Ständige Konferenz aussprechen. Diese sieht den Saisonabbruch sowie eine Wertung der Saison mit Aufsteigern und ohne Absteiger vor. Das habe die Beratung des Gremiums nach Abschluss der Videokonferenzen mit den Vereinen sowie das Ergebnis des extern beauftragten Rechtsgutachtens ergeben. Wie die Wertung und die Ermittlung der Aufsteiger aussehen wird, stehe noch nicht fest, werde aber am Dienstag Inhalt der Beschlussvorlage sein. Eine Annullierung der Saison sei für den Verband kein Thema mehr.

Im Frauenfußball soll ähnlich wie bei den Männern verfahren werden: Statt der üblichen 18 wird es 23 Aufsteiger aus den Kreisen geben, eine zusätzliche Bezirksliga-Staffel (7) soll kommen.