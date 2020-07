Ein „TGH-Fan“ packt mit an

Halle-Hörste (WB). Gemeinsam stark – der Slogan, der zu Corona-Zeiten in aller Munde ist, wird bei der TG Hörste seit Jahren im sportlichen Alltag gelebt. Dazu passt, dass das starke Team der Ehrenamtlichen vom 1. September an durch ein Eigengewächs im Bundesfreiwilligendienst Zuwachs erhält: Larissa Vorjohann legt sich dann ein Jahr lang als „BufDi“ gewissermaßen in Vollzeit für ihren Verein ins Zeug.