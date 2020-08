Mit Arminia in die 1. Bundesliga

Der 33-Jährige arbeitet seit Februar 2005 hauptberuflich beim DSC. Damals spielte Arminia in der 3. Liga. Für Bertling war schon immer klar, dass er mit Leistungssportlern arbeiten will. In der Haller Breakpointbase sammelte er als Physiotherapeut bereits mit Tennisspielern Erfahrungen in diesem Bereich, bevor er zum DSC wechselte. Er hat beim TC Blau-Weiß Halle Tennis gespielt und als Fußballer bis zu einer Knieverletzung das Trikot des SC Halle getragen. Mario Bertling erklärt im WESTFALEN-BLATT-Interview, dass es im Profifußball auch um Details geht, damit die Spieler die vielleicht entscheidenden zwei Prozent aus sich herausholen können. Mit Arminia in der 1. Bundesliga zu spielen, und zum Beispiel in Dortmund anzutreten, das ist für den bekennenden BVB-Fan und langjährigen Dauerkarten-Inhaber ein Traum.

Sie sind ein guter Tennis-Spieler. Sind sie von den DSC-Profis schon einmal herausgefordert worden?

Mario Bertling: Mit Tom Schütz habe ich schon öfters gespielt. Er ist natürlich schnell unterwegs, auch Aufschlag und Vorhand sind echt gut – aber die Rückhand... Beim Tennis schaffe ich es noch, den Jungs die Leviten zu lesen. Allerdings war Felix Burmeister richtig gut. Der wurde früher im Leistungsstützpunkt Hannover professionell gefördert.

Aber zurück zum Fußball und zu Arminias Aufstieg. Hatten sie im Hinterkopf, irgendwann mal in der 1. Liga zu arbeiten, als sie 2015 beim DSC als Physiotherapeut begonnen haben?

Bertling: Die 1. Liga war vor fünf Jahren so weit weg und kein Thema. Damals haben wir 3. Liga gespielt und es ging auch um das wirtschaftliche Überleben. Doch der Verein hat das Maximale aus seinen Mitteln herausgeholt. Unabhängig von der Liga fühle ich mich hier sehr wohl. Auch der gesamte Betreuerstab arbeitet extrem gut zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei allen Vereinen so ist.

Wie hat sich der Aufstieg ohne Fans angefühlt?

Bertling: Es fühlte sich nicht real an, weil die Fans fehlten. Emotional überhaupt kein Vergleich zum Aufstieg in die 2. Liga im vollen Stadion.

Fühlen sie sich als Mitglied des Funktionsteams auch als Erstliga-Aufsteiger?

Bertling: Ja. Ich habe viele Glückwünsche erhalten – selbst von Leuten, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Das hat mich sehr gefreut. Und ich habe auch die Meisterschale hochgehalten. Meine Aufgabe ist es, dass die Spieler so fit wie möglich sind und sich so wenig verletzen wie möglich. Das gesamte Funktionsteam ist dafür da, den Spielern auf allen Ebenen zu helfen und dafür zu sorgen, dass sie bestmöglich performen. Wenn es so gelingt, dass die Spieler deshalb auf dem Platz zwei Prozent mehr aus sich herausholen, ist das sehr viel Wert.

Entstehen da Freundschaften?

Bertling: Natürlich ist es etwas anderes, eine Gruppe von 30 Personen fast jeden Tag zu betreuen und mit ihnen auch mal Tennis oder Golf zu spielen als in einer Praxis die Patienten alle drei Monate einmal zu sehen. Ich würde von einem Vertrauensverhältnis sprechen, aber nicht von echter Freundschaft.

Für die Spieler ist es ein riesiger Unterschied, in Liga eins nun auf Weltklasse-Leute zu treffen. Ändert sich auch die Arbeit des Physiotherapeuten?

Bertling: Da verändert sich nichts. Wenn wir jetzt in der 1. Liga etwas besser machen würden, wäre unsere Arbeit in der vergangenen Saison ja nicht voll überzeugend gewesen. Und im Profifußball ist es so, dass auf allen Ebenen versucht wird, auch das letzte Prozent herauszukitzeln. Auf jeden Spieler wird speziell eingegangen.

Bei den Spielen sieht man sie mit einem Knopf im Ohr. Mit wem kommunizieren sie?

Bertling: Ich bin mit unserem anderen Physio verbunden, der zu den Spielern zur Behandlung auf den Platz läuft – und auch mit unserem Videoanalysten auf der Tribüne. Der schaut sich die TV-Bilder an und gibt erste Hinweise, ob der Spieler zum Beispiel umgeknickt oder nach einem Zweikampf unglücklich gefallen ist.

Gibt es noch andere Beispiele für eine Betreuung bzw. Vorbereitung, die bis ins letzte Detail geplant ist?

Bertling: Unser Zeugwart Rainer Schonz und ich fahren nicht mehr im Mannschaftsbus, sondern im Bulli zu den Spielen. Und das nicht nur, weil der Spieltagskader von 18 auf 20 Spieler erhöht worden ist. Wir nehmen so viel Ausrüstung zu den Spielen mit – Eistonne, Kühlschrank, Videogerät. Da würde es im Mannschaftsbus zu eng werden. Außerdem können wir nach dem Spiel im Bulli die Spieler mitnehmen, die zur Dopingprobe müssen. Der Mannschaftsbus muss so auf sie nicht warten.

Sehen sie die Spiele auch als Fußball-Fan und können sich für die Klasse des Gegners begeistern?

Bertling: Während des Spiels ist nur der Erfolg der eigenen Mannschaft wichtig. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man nach dem Schlusspfiff von der Klasse einiger Gegenspieler in der 1. Liga geflasht ist.

Auf was freuen sie sich in der 1. Bundesliga am meisten?

Bertling: Ich habe schon seit vielen Jahren eine Dauerkarte in Dortmund – auch wenn ich es nicht mehr oft schaffe, dorthin zu fahren. Das ist schon irre, jetzt mit Arminia selbst beim BVB anzutreten. Ich freue mich auch schon auf das erste Heimspiel ohne Zuschauer-Begrenzung. Egal, wie der Gegner heißt: Das Stadion wird voll sein. Und die Fans werden für eine Stimmung sorgen, die man so noch nicht erlebt hat.

Mit welchen Hoffnungen gehen sie in die Saison?

Bertling: Natürlich ist der Klassenerhalt am wichtigsten. Aber bevor wir wieder auf volle Stadien hoffen, geht es in diesen Zeiten zunächst einmal darum, die Saison ohne coronabedingte Unterbrechungen durchzuziehen.

Träumen ist auch in Bielefeld nicht verboten...

Bertling: Internationale Spiele müssen es gar nicht sein. Es wäre perfekt, wenn wir langfristig in der 1. Bundesliga spielen – und als Dortmund-Fan wäre es ein Traum, wenn wir Schalke schlagen.