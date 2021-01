16 Zusagen, aber eine Konstante fehlt

. Nachdem Coach Markus Kleine-Tebbe, der im Sommer in seine achte Saison geht, bereits im November verlängert hat, liegen den SCP-Verantwortlichen mittlerweile die Zusage von 16 Spielern aus dem aktuellen Kader vor. „Und fast 90 Prozent bleiben zwei Jahre. Die Jungs wollen weiter den erfolgreichen Weg mit dem Verein gehen“, freut sich Fahrenwald, der nicht nur in der Trainerfrage auf Kontinuität setzt. Torjäger und Kapitän Alban Shabani hat ohnehin noch einen gültigen Vertrag. Erik Mannek (20), der nach starken Leistungen auch im Notizbuch anderer Vereine steht, bleibt ebenso wie sein Bruder Tim, die Torhüter Julian Pohlmann/Tom Weber, die Innenverteidiger Alexander Bulanov, Vincent Hall, Philipp Dieckmann, Defensivspieler Gerrit Weinreich oder etwa Offensivkraft Sercan Özdil und Andi Mehmeti.

Der Younster aus der eigenen Jugend ist das beste Beispiel für die Ausrichtung des SCP, der liebend gerne für junge Spieler aus der Nähe attraktiv sein möchte. Allerdings rücken bei der Suche nach Neuzugängen nicht nur Youngster in den Fokus. „Wir wollen uns verstärken und in der Westfalenliga etablieren. Dafür brauchen wir auch den ein- oder anderen erfahrenen Spieler. Damit meine ich Jungs zwischen 26 und 28 Jahren“, sagt Fahrenwald. Er hat die Erfahrung gemacht, dass Spieler in Corona-Zeiten weniger wechselwillig sind, weil sie in der aktuellen Saison ja erst sieben oder acht Partien mit ihrem aktuellen Verein ausgetragen haben. Zudem können die meisten noch gar nicht abschätzen, wohin die Reise ihres Teams sportlich geht. So ist Neuling Peckeloh derzeit mit neun Punkten aus sieben Partien nur zwei Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt.

Doch wie auch immer: Nachdem die Gespräche mit den Akteuren des aktuellen Kaders geführt worden sind, soll nun die Suche nach Neuzugängen intensiviert werden. Bedarf besteht auch deshalb, weil es Abgänge gibt. Benedikt Bancroft zieht es von der Westfalenliga in die Kreisliga C. Er soll bei SCE Gütersloh in der kommenden Serie Spielertrainer werden. Auch Tobias Fiß (wird mit SG Oesterweg in Verbindung gebracht) verlässt den Verein. Zudem steht neben Kevin Lenz in Daniel Schnadwinkel ein langjähriger Leistungsträger in der kommenden Saison nicht mehr für die erste Mannschaft zur Verfügung. Beide werden zwar dem Verein treu bleiben, sehen ihre Zukunft allerdings in der zweiten Mannschaft. Bei der SCP-Reserve, die in der Kreisliga A antritt, hört Trainer Adalbert Telkämper im Sommer auf. Laut Fahrenwald ist dem Coach der Aufwand auf Dauer zu groß, weil er in Münster wohnt: „Das ist verständlich, aber auch schade. Adalbert hat das gut gemacht.“

Was die Fortsetzung des Spielbetriebs angeht, blickt Jan Fahrenwald mit einiger Skepsis auf die kommenden Monate. Selbst wenn es Lockerungen geben sollte, sieht er die Fußballer noch längst nicht wieder auf dem Platz: „Zunächst geht es um elementare Dinge des Lebens. Es ist doch klar und richtig, dass erst wieder Kindergärten und Schulen öffnen, bevor wir uns über Training unterhalten können.“ Zudem befürchtet Peckelohs Co-Trainer, dass Arbeitgeber in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wenig Verständnis dafür aufbringen, wenn sich ihre Angestellten beim Fußball mit dem Corona-Virus infizieren. Und nach der langen Pause sei selbst nach einer vierwöchigen Vorbereitungszeit die Gefahr groß, dass es bei voller Wettkampfbelastung zu Verletzungen kommt. Fahrenwald: „Wenn wir bis Anfang März nicht wieder trainieren können, dann macht nur ein Abbruch der Saison Sinn.“