Samstags wurde mit Regenhaube trainiert

„Hertha Raabe arbeitete damals wie ich beim Suppenhersteller Menzi und hat bei mir einfach nicht locker gelassen. So bin ich das erste Mal zum Training auf der Wiese, mehr war es damals nicht, gegangen und anschließend dabei geblieben. Während mein Vater Bernhard begeistert war, konnten meine Brüder meinem neuen Hobby nicht viel abgewinnen“, erinnert sich Ruth Deede. Im ersten Jahr wurden nur Freundschaftsspiele ausgetragen, die mit einer Ausnahme, die Betriebsmannschaft des Fleischunternehmens Stockmeyer wurde 8:0 besiegt, allesamt verloren gingen. „Meinen ersten Einsatz hatte ich in Bremerhaven. Wir waren von Freunden unseres Trainers Pico Teubner dorthin eingeladen. 1:14 haben wir verloren. Das konnte uns den Spaß am Fußball aber nicht verderben“, erzählt Ruth Deede. „Wir hatten nur zwei Bälle beim Training und sind deshalb vor allem viel gelaufen. Unsere Übungseinheiten haben oft samstags stattgefunden.