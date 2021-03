„So ist kein fairer Wettbewerb möglich“

Am Donnerstag-Abend tagte das Präsidium mit den Verantwortlichen der 29 FLVW-Kreise und fasste die Antworten der wichtigsten Fragen zusammen.

Wann könnte ein Re-Start in der Meisterschaft erfolgen?

Entgegen jüngst veröffentlichten Berichten gibt es nach wie vor keinen fixen Re-Start-Termin für Meisterschaftsspiele im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW). Stand jetzt sehen die geplanten Öffnungsschritte der Bundes- und Landesregierung vor, dass ab dem 5. April Kontaktsport im Freien – also auch Fußball – wieder möglich ist. Voraussetzung hierfür ist aber ein landesweiter Inzidenzwert zwischen 50 und 100. Bei höheren Werten können Kommunen und Landkreise Sportanlagen weiterhin geschlossen halten. Zudem berät die Bund-Länder-Konferenz am 22. März erneut und passt Lockerungsschritte und Verordnungen gegebenenfalls weiter an.

Re-Start-Termin 2. Mai?

Beim dargestellten optimistischen Gedankenspiel würde der 2. Mai nach einer vierwöchigen Vorbereitungszeit einen ersten Termin für überkreisliche Meisterschaftsspiele darstellen können. Kreise können von dieser Berechnung abweichen. Ob und inwieweit dieser Termin aber tatsächlich zu halten ist, hängt ausschließlich von der politischen und pandemischen Verfügungslage ab.

Anmerkung der Redaktion: Die NRW-Landesregierung hat abweichend von der dargestellten Bund-Länder-Empfehlung in ihrer aktuellen Corona-Schutzverordnung einen früheren Trainingsbeginn in Aussicht gestellt, der in den FLVW-Zeitplänen keine Berücksichtigung findet. Unter Paragraf 19 der Corona-Schutzverordnung wird unter anderem Kontaktsport draußen erwähnt. Dieser könnte schon dann möglich sein, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz in NRW 14 Tage nach dem Inkrafttreten der Verordnung vom 8. März stabil unter dem Wert von 100 bleibt. Das würde bei optimistischster Betrachtung Training schon ab dem 22. März ermöglichen.

Vorbereitungszeit?

Die Vertreter des FLVW und der 29 FLVW-Kreise sind sich einig, dass den Vereinen nach der langen Zwangspause eine angemessene Zeit zum Training unter Wettkampfbedingungen – sprich: mit der gesamten Mannschaft und mit Kontakt – gewährt werden muss. Rund vier Wochen sind hierfür der vorgesehene Zeitraum. Sollte es die pandemische Verfügungslage zulassen, können hier zu Vorbereitungszwecken Freundschaftsspiele ausgetragen werden.

Die nach wie vor fehlende Planungssicherheit macht vielen Vereinen zu schaffen. Kann der FLVW die Saison nicht einfach abbrechen?

Nein. Auch dem Verband fällt es aufgrund der unsicheren pandemischen Lage und dem unvorhersehbaren Infektionsgeschehen schwer, langfristig zu planen. Ein vorzeitiger Saisonabbruch ist aber nicht möglich. Die Organisation des Spielbetriebs ist satzungsgemäße Kernaufgabe des FLVW, weswegen der Verband – soweit es möglich ist – den Spielbetrieb für seine Mitgliedsvereine anbieten muss und wird.

Ist ein Meisterschaftsspielbetrieb überhaupt noch sinnvoll, wenn absehbar ist, dass 50 Prozent der Spiele einer Staffel zur Wertung nicht mehr zu schaffen sind?

Aufgrund der unterschiedlichen Staffelgrößen ist es auch im Mai in vielen Ligen noch möglich, in die Wertung zu kommen. Zum anderen können Vereine – sofern Zuschauer wieder zugelassen sind – Einnahmen durch die Spiele generieren, die dringend benötigt werden. Auch deshalb ist ein pauschaler Saisonabbruch nicht vorgesehen.

Kann der Verband die Spielzeit nicht verlängern, um die Saison in die Wertung zu bekommen?

Nein, das Spieljahr 2020/21 endet am 30. Juni. Aus verschiedenen Gründen ist eine Saisonverlängerung nicht möglich: Zum einen starten bereits am 5. Juli in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Zum anderen haben die Vereine mit ihren Spielerinnen und Spielern Vereinbarungen oder Verträge geschlossen, die in der Regel bis zum 30. Juni gültig sind. In der Jugend ist außerdem der Altersklassenwechsel entscheidend, da nach dem Sommer nicht mehr dieselben Kinder und Jugendlichen in den Mannschaften spielen würden.

Fußballkreis-Infos

Für den Fußballkreis Bielefeld hat Patrick Hartmann an der Sitzung des FLVW-Präsidiums teilgenommen. „Ich gehe davon aus, dass auch wir uns an dem zeitlichen Rahmen halten, den der FLVW festlegt“, sagt der Vorsitzende des Kreisfußball-Ausschusses, spricht aber von einem „eng gestrickten Zeitplan“, zumal regelmäßige Wochentagsspiele noch schwieriger werden, wenn sich wie im Fußballkreis Bielefeld mehrere Vereine eine Spielstätte teilen.

Das verbleibende enge Zeitfenster lässt keine generelle Unterbrechung des Spielbetriebs zu, wenn einzelne Mannschaften aufgrund hoher regionaler Werte nicht trainieren bzw. spielen können. Ebenfalls könnten abstiegsbedrohte Mannschaften Spielausfälle „provozieren“, damit die Saison bei weniger als 50 Prozent ausgetragener Partien nicht gewertet wird. Auch könnten Partien gegen schwächere Teams ausgetragen, gegen stärkere aber abgesagt werden. Hartmann ist sich bewusst, dass man solche Manipulationen unabhängig von Corona nie ausschließen kann: „Wir fordern aber Nachweise ein und versuchen zu kontrollieren, dass der Spielausfall rechtens war.“ Sei dies der Fall, würde die Partie verlegt werden, könnte aber aufgrund fehlender Termine „natürlich hinten rüber fallen.“ Laut Hartmann werde es vermutlich keine Befragung der heimischen Vereine zu einer möglichen Fortsetzung geben, weil die entscheidenden Fragen durch die Spielordnung geklärt sind: „Es wird zum Beispiel keinen vorzeitigen Saisonabbruch geben.“

Wie auch immer: Steigen die Zahlen weiterhin an, könnten die Re-Start-Pläne bald ohnehin schon wieder in der Schublade verschwinden.

Stimmen

Aus dem Lager der beiden am höchsten spielenden heimischen Vereine gab es gestern kritische Stimmen.

Markus Kleine-Tebbe(Trainer des Westfalenligisten SC Peckeloh: „In der einen Stadt schließt die Stadt die Sportstätten, weil der Inzidenzwert weit über 100 liegt, woanders liegt der Wert deutlich unter 100 und dort darf gespielt und trainiert werden. Unter solchen Voraussetzungen ist kein fairer Wettbewerb möglich. Natürlich hat jeder Bock, wieder zu spielen. Aber nach einer so langen Pause ist eine Vorbereitungszeit von vier Wochen viel zu kurz. Zumal mit Lockerungen vermehrt auch berufliche Pflichten einhergehen und nicht jeder immer trainieren kann. Ich mache mir Sorgen, dass demnächst fast bei jedem Spiel der Krankenwagen kommen muss.“

Arno Hornberg(Fußball-Obmann des Landesligisten Spvg. Steinhagen): „In kleineren Staffeln ist noch einiges möglich. Ich kann die Rechnung aber nicht nachvollziehen, wie man zum Beispiel in unserer Liga mit 18 Teams 50 Prozent der Spiele schaffen will. Jeder Verein hat noch neun oder zehn Partien zu absolvieren. Es spielen Mannschaften aus sieben oder acht verschiedenen Kreisen, in denen sich die Werte in einzelnen Städten nochmals unterscheiden. Es ist doch klar, dass es aufgrund einzelner hoher Werte immer wieder zu Spielausfällen kommt. Und wenn ein Team nur noch fünf - oder sechs Mal antreten kann, müsste ein anderes ja noch 13 oder 14 Mal spielen, um auf insgesamt 50 Prozent der Partien zu kommen. Noch gar nicht klar ist zudem, ob Umkleiden und Duschen geöffnet werden. Geärgert hat mich auch, dass man sich nur mit den Oberliga-Vereinen beraten hat, alle anderen aber nicht befragt hat.“