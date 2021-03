Einfach nur die Natur genießen

Werther -

Von Gunnar Feicht

In den beiden letzten großen Wettkämpfen vor Beginn der Corona-Pandemie hat sie noch mal ihr ganzes Potenzial gezeigt: Im Herbst 2019 lief Franziska Bossow beim Berlin-Marathon mit persönlicher Bestzeit 2:47:21 Std. auf Platz 24 der deutschen Jahresbestenliste, am 8. März 2020 steigerte sie in Den Haag ihren Hausrekord über die Halbmarathon-Distanz auf 1:19:22 Std. Dieses letzte Rennen vor dem ersten Lockdown soll zugleich das Ende einer der erfolgreichsten Laufbahnen der heimischen Langstrecken-Szene markieren.