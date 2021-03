Zweier-Gruppen - oder ausgesperrt

Beispiel Westfalenliga: Während der SC Herford mit Genehmigung der Stadt vergangene Woche zweimal auf dem Platz war, berichtet SC Peckelohs Trainer Markus Kleine-Tebbe: „Wir haben auch bei der Stadt Versmold gefragt, was für uns möglich ist, darauf aber die Antwort gekriegt, dass für uns im Seniorenbereich die Plätze gesperrt bleiben, so lange es nicht weitere Lockerungen gibt. Da fragen sich die Jungs natürlich: Warum kann Herford trainieren?“ Für die Peckeloher beginnt hier die Zone, wo Chancengleichheit und ein sportlich fairer Wettkampf in Gefahr geraten: „Auch wenn ein Training unter den aktuellen Bedingungen nicht mit dem normalen Betrieb zu vergleichen ist: Jede Einheit auf dem Platz ist besser als die ständigen Waldläufe oder Online-Fitnesstraining und bringt eine Mannschaft weiter.“ Wobei Kleine-Tebbe Wert darauf legt, dass sich seine Kritik nicht gegen Herfords Trainer Sergej Bartel richtet: „Ich gönne es jedem, der wieder auf den Platz darf, wenn er sich an die Regeln hält.