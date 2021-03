Fußball: Alles spricht für Annullierung

Das WESTFALEN-BLATT beleuchtet im Gespräch mit Hans Feuß, Vorsitzender des Kreissportbundes, Antje Strothmann, Vorsitzende der Leichtathleten des LC Solbad, und Manfred Schnieders, FLVW-Vizepräsident Amateurfußball, die Fragen, die sich heimische Sportler nach dem angekündigten Lockdown bis zum 18. April stellen. Was war bisher möglich? Bisher durften unter freiem Himmel neben höchstens fünf Personen aus maximal zwei Hausständen bis zu 20 Kinder im Alter von bis einschließlich 14 Jahren trainieren. Neben Fußballteams haben auch junge Leichtathleten oder vereinzelt Nachwuchshandballer Übungseinheiten draußen absolviert. Im nächsten Öffnungsschritt wären diese Einheiten auch für Jugendliche und Erwachsene möglich gewesen, ebenso wie kontaktfreier Hallensport. „Das Training mit der Gruppe hat richtig Bock gemacht. Solange wir dürfen, trainieren wir beim LC Solbad so weiter“, will auch Trainerin Antje Strothmann die Einheiten mit ihren Schützlingen genießen, bevor die Notbremse in Kraft tritt. Ab Montag müsse man dann sehen, was individuell oder zu zweit noch möglich ist. Was bedeuten die steigenden Infektionszahlen? Sieben-Tages-Inzidenz-Werte von über 100 verhindern (wie von der Landesregierung bereits vergangene Woche angekündigt) nicht nur weitere Lockerungen. Gleichzeitig sorgt die sogenannte Notbremse dafür, dass wieder die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, umgesetzt werden würden. Sport unter freiem Himmel wäre demnach alleine zu zweit oder innerhalb des eigenen Hausstandes erlaubt, ebenso Einzelunterricht. Somit könnte zum Beispiel weiter Golf oder Tennis draußen gespielt werden. Ist Mannschaftstraining für Kinder ab sofort verboten? Nein.