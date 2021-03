Ein Arminia-Fan beim SC Freiburg

Für Rasper ist es wichtig, sich mit dem Verein, für den er arbeitet, identifizieren zu können. Und das ist definitiv der Fall: „Der SC hat sich mit nachhaltiger Arbeit in der Bundesliga etabliert, setzt auf die Jugend und hält an seinem Trainer fest, auch wenn es sportlich mal nicht rund läuft.“ Wenn nicht gerade Corona als Spielverderber für leere Tribünen sorgt, ist das Schwarzwald-Stadion an den Spieltagen Raspers Arbeitsplatz. Er sorgt dafür, dass Werbemaßnahmen wie geplant umgesetzt werden und betreut seine Kunden, die als Sponsoren natürlich mit dem SC mitfiebern.