Großvereine sind besonders gebeutelt

Über die einzelne Mitglieder-Entwicklung in vielen Altkreis-Vereinen hat das WESTFALEN-BLATT bereits am 1. und 2. März berichtet. Wie aussagekräftig sind die Zahlen? Alle Vereine müssen ihre Mitglieder an den Landessportbund melden, denn die Zahlen dienen als Grundlage für sowohl die zu entrichtenden Beiträge an Landes- und Kreissportbund als auch für Fördergelder. Doppelmitgliedschaften in zwei Vereinen werden auch doppelt gezählt. Da sich alle Daten allerdings auf den 1. Januar beziehen, bilden sie die aktuellsten Entwicklungen noch nicht ab. Wie bewertet der LSB die Entwicklungen? „Der Sport ist eine starke Kraft. Gemeinsam können wir den Turnaround schaffen, auch wenn die mangelnde Planbarkeit leider zum festen Begleiter geworden ist“, betonte LSB-Präsident Stefan Klett auf der Jahreshauptversammlung am Samstag, die erstmals digital durchgeführt worden war. LSB-Vorstandsvorsitzender Dr.