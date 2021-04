Filmstar für einen Tag und TV-Berater

Halle -

Von Stephan Arend

Vor vier Jahren stand Christopher Koderisch selbst vor der Kamera. Die Schlussszene des französischen Spielfilms „Mein Leben mit Amanda“ wurde direkt nach den Gerry Weber Open auf dem Haller Turnier-Rasen gedreht - und wird am 14. April auch im Deutschen Fernsehen ausgestrahlt (20.15 Uhr auf Arte). Nun ist Koderisch erneut dabei, wenn in Halle die Kameras aufgebaut werden: als Berater bei der RTL-Produktion „Der Spieler“, in der Boris Beckers Karriere-Beginn nachgezeichnet wird.