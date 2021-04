„Es ist vorbei“

Altkreis -

Von Stephan Arend

Eine Alternative gab es schon lange nicht mehr, jetzt ist es amtlich. Nach einem Konferenz-Marathon am Wochenende trat der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen am Montagnachmittag vor die Presse und verkündete das, was wohl fast alle Vereine mittlerweile erwartet und sich auch gewünscht hatten. Die Fußball-Saison 2020/2021 der Amateure ist auch in Westfalen beendet. „Wir haben diese Entscheidung so lange aufgeschoben, wie es rechtlich notwendig und moralisch vertretbar war. Jetzt ist es vorbei“, sagte der FLVW-Vorsitzende Gundolf Walaschewski. Aus seinen Worten war deutlich Erleichterung herauszuhören. Mit Kommentar