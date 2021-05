Es gibt viele Menschen, die einer Sammlerleidenschaft nachgehen. Die Leidenschaft von Tim Pannhorst ist der Fußball. Doch der Ex-Steinhagener sammelt weder Trikots noch Autogramme, sondern besucht seit einigen Jahren Fußballplätze und Stadien in ganz Europa. Mehr als 430 Spielstätten hat der 30-Jährige unter anderem in Deutschland, England, Holland, Italien oder Spanien schon für sich entdeckt. Im Fachjargon bezeichnet man solche Plätze als Ground. Tim Pannhorst ist also ein klassischer Groundhopper. Dieser Begriff beschreibt im positiven Sinne verrückte Fußballfans, die nicht nur ihrer Lieblingsmannschaft ständig hinterher reisen, sondern immer wieder auf der Suche nach dem nächsten Stadion oder Kreisligaplatz sind. Doch „Panne“, wie ihn eigentlich alle seine Freunde rufen, war nicht immer ein „Groundhopper“. Der Bielefelder konnte selber recht beachtlich kicken, lief in der Jugend unter anderem für den FC Gütersloh auf. Anschließend spielte er beim VfL Theesen, ehe ihn Carsten Johanning zu Landesligist Spvg. Steinhagen holte. „Dort hatte ich super Jahre. Sowohl sportlich als auch mannschaftlich. Mit vielen meiner damaligen Mitspieler wie David Steffek, Andreas Kretschmann, Ede Spilker Benny Schoebel oder Sebastian Herrmann bin ich bis heute sehr gut befreundet. Man kann sagen, ich habe in Steinhagen Freunde fürs Leben gefunden.“ Und dennoch verließ Pannhorst die Spvg.