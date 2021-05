Verband will in allen Ligen Aufsteiger ermitteln – oder bestimmen

Handball-Vereine, die für eine mögliche Aufstiegs- oder Pokalrunde gemeldet haben, müssen bis Freitag, 23.59 Uhr erklären, ob sie sich unter den aktuellen Pandemie-Bedingungen und behördlichen Auflagen in der Lage sehen, in der letzten Juni-Woche anzutreten - sofern dann Wettkämpfe in der Halle erlaubt sind. Die Technische Kommission des Handball-Verbandes Westfalen hat zudem festgelegt, dass es auf WHV-Ebene auf jeden Fall Aufsteiger geben wird. Kann Ende Juni nicht gespielt werden oder melden sich unter diesen Voraussetzungen keine Mannschaften für die Aufstiegsrunde an, werden Aufsteiger am „Grünen Tisch“ nach sportlichen Kriterien festgelegt.