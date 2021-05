Ungewissheit und Skepsis herrschen bei den betroffenen Vereinen, nachdem sie der Handballverband (HV) Westfalen Dienstag über die Modalitäten der trotz Corona geplanten Aufstiegsrunden informiert hat. Wie am Mittwoch berichtet, sollen die gemeldeten Aufstiegsanwärter bis morgen, Freitag, 23.59 Uhr definitiv erklären, ob sie an Aufstiegsspielen zwischen dem 21. und 27. Juni (bei Entscheidungsspielen bis zum 28. Juni) teilnehmen werden. Gleich zwei Mannschaften hat die TG Hörste im bisher noch virtuellen Aufstiegsrennen. Matthias Baier, Trainer der Landesliga-Männer, sagt, was viele denken: „Mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, dass wir in einem Monat um den Aufstieg kämpfen sollen, obwohl wir noch nicht einmal wissen, wann wir zum Training in die Halle dürfen. Eigentlich brauchst du sechs Wochen geplanten Vorlauf. Ich weiß aber, dass gerade die jungen Spieler darauf brennen, ihre Chance auf die höhere Spielklasse zu nutzen.“ Gestern Abend beriet sich Baier mit Co-Trainer Heiko Schuster, parallel dazu wird das aktuelle Stimmungsbild der Mannschaft abgeklärt. Wer kommt wann in die Halle? Im Kreis Gütersloh sank erst gestern erstmals seit Wochen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 - ein klarer Standortnachteil gegenüber Regionen, die seit Tagen unter 50 liegen und Lockerungen im Sportbetrieb greifbar nah vor sich haben.