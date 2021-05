Nach sieben Partien hat Corona im Oktober auch für Neuling SC Peckeloh die Saison beendet. In der ersten „richtigen“ Spielzeit in der Fußball-Westfalenliga bleibt der SCP nun seiner Philosophie treu. Der älteste Neuzugang ist 28-Jahre alt. Ansonsten setzen die Verantwortlichen bei den Verpflichtungen auf junge, gut ausgebildete Spieler. So ist ein Trio in der A-Jugend-Bundesliga für den VfL Osnabrück zum Einsatz gekommen. „Die Jungs sind hungrig, sollen sich bei uns beweisen und noch weiterentwickeln. Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden. Auch wenn es fünf Mannschaften treffen wird, wollen wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, sondern uns in der Westfalenliga etablieren“, sagt Jan Fahrenwald. Peckelohs Fußballobmann setzt auf eine höhere Leistungsdichte - und ganz wichtig: „Wir waren zuletzt im Zentrum unterbesetzt. Das haben wir nun abgestellt.“ Trainer Markus Kleine-Tebbe kann es kaum abwarten, mit seinem personell veränderten Team zu starten: „Ich freue mich unfassbar über diesen Kader. Ihn so zusammenzustellen, das ist in diesen schwierigen Zeiten eine Risen-Leistung. Wir haben so viele Gespräche geführt und legen viel Wert auf den Charakter der Spieler.