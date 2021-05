Nach neun Bahnen mit Nils Quaschner gibt es noch reichlich Themen mit dem Ex-Fußballer von Arminia Bielefeld zu besprechen. Also geht das Frage- und Antwortspiel auf der Terrasse vor dem Clubbüro in die Verlängerung. Quaschner, gerade einmal 27 Jahre alt, musste im Sommer 2020 seine Profi-Karriere nach mehreren Operationen frühzeitig beenden. Schon zuvor hatte er seine Leidenschaft für den Golfsport entdeckt. Auch um sein eigenes Spiel zu verbessern, absolviert er aktuell eine Ausbildung zum Golflehrer. Auf der „Frage“-Runde erreicht Nils Quaschner trotz der Ablenkung sein Handicap-Niveau (HCP +9,5). Obwohl er erst seit drei Jahren spielt, will er am Ende des Jahres seinen einstelligen Wert noch weiter verbessern. Bahn 1 (Par 4/Nils Quaschner benötigt vier Schläge) Was haben Sie vergangenen Samstag um 15.30 Uhr gemacht? Nils Quaschner: Da habe ich mir das Arminia-Spiel in Stuttgart bei Sky angesehen. Ich habe in dieser Saison alle DSC-Partien geschaut. Das sind allerdings die einzigen Termine, die ich für den Fußball frei halte. Ich war nie fußballverrückt. Es hat mir Spaß gemacht, im Verein zu kicken. Aber ich kannte als Kind die ganzen Topspieler und Teams nicht, habe auch nicht auf dem Schulhof Fußball gespielt und von einer Profi-Karriere geträumt. Deshalb hat sich jetzt gar nicht so viel verändert.