Öffnung, Perspektive, Einschränkung

Altkreis. Zwar ist, wie von der NRW-Staatskanzlei angekündigt, nun auch die Erlaubnis für Wettkampfsport in der Verordnung verankert. Doch für Städte oder Kreise mit Inzidenzwerten zwischen 50 und 100 (Inzidenzstufe 3) gibt es weiterhin Einschränkungen, die einen ordnungsgemäßen Ablauf des Spielbetriebs in Frage stellen. „Dies gilt insbesondere für die in der Regionalliga vorgesehenen Hallenpflicht und die uneingeschränkte Öffnung der Umkleiden und Duschen“, heißt es in einem Schreiben des Spielausschuss-Vorsitzenden Ulrich Nacken an die Vereine wie TC Blau-Weiß Halle. Hintergrund: Wegen der weiten Fahrten von Gästeteams soll immer am Spieltag eine Entscheidung fallen. So weichen die Regionalligisten in die Halle aus, wenn draußen nicht (weiter) gespielt werden kann. Eine Hallennutzung ist laut Corona-Schutzverordnung aber bei der Inzidenzstufe 3 nicht vorgesehen. Zudem sind dann nur bis zu 100 Zuschauer erlaubt, die getestet sein müssen.