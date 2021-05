Den ersten Verbandsliga-Aufstieg am 9. Mai 2015 durften sie noch gebührend feiern: 500 Fans jubelten in der Halle Masch, als TG Hörstes Handballer mit 24:20 (10:11) gegen Telgte den Matchball zur Landesliga-Meisterschaft verwandelten. Sechs Jahre später – nach fast acht lähmenden Monaten ohne Mannschaftssport – ist die Freude über den Aufstieg per Verbandsentscheid nur verhalten. Aber dass das Hörster Gesamtpaket wegen der guten Arbeit im Verein verdient zu Verbandsliga-Ehren kommt, dürfte kaum jemand bezweifeln. „Wir sind ambitioniert gestartet, wollten um den Aufstieg mitspielen und das auch gerne schaffen“, blickt Trainer Matthias Baier auf den Saisonstart zurück. Mit souveränen Siegen in den ersten beiden Landesligaspielen (26:20 bei Jöllenbeck II und 26:17 gegen Loxten II) bestätigten seine Schützlinge ihren Anspruch, ehe die Pandemie dem Unternehmen Aufstieg schon Mitte Oktober einen Riegel vorschob. Zumindest sportlich gesehen. Der Verband musste den Rechenschieber rausholen, um der Spielordnung gerecht zu werden und einen Aufsteiger zu bestimmen. In der dabei zugrunde gelegten Bewertung der Spielzeiten 2018/19, 2019/20 (Abbruch nach 19 von 26 Spieltagen) und zwei Runden der Saison 2020/21 rangierten die Hörster unter dem Teams ihrer Staffel eindeutig auf Platz eins – mit einem Quotienten von 1375,56 gegenüber TSG Altenhagen-Heepen II auf Rang zwei (940,62). Lohn für gezielte Arbeit Darum sagt Matthias Baier auch zu Recht: „Es ist kein geschenkter Aufstieg, sondern eine Bestätigung der Arbeit in den vergangen Jahren.