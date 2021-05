Endlich: Im Testspiel gegen Verbandsligist Gütersloh hat Tennis-Regionalligist TC Blau-Weiß Halle am Sonntag erstmals seit August 2020 wieder Wettkampfluft geschnuppert. Und spätestens als danach beim traditionellen Fußball-Match „Jung gegen Alt“ auch mit dem großen Ball gezaubert wurde, stand für Mannschaftsführer Christopher Koderisch fest: „Die Saison kann beginnen.“ Verstärkter Kader Dass ein viel versprechender, verstärkter Kader antritt und die Blau-Weißen als Regionalliga-Rückkehrer zuversichtlich und ambitioniert am 13. Juni ins Auftaktspiel beim Nachbarn Bielefelder TTC gehen, ist keine Selbstverständlichkeit. Neben einigen kleineren Unterstützern sorgt Hauptsponsor PRODASO dafür, dass nach dem Bundesliga-Aus in Halle weiterhin Leistungssport in der dritthöchsten Liga angeboten werden kann.