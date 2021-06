Vor 20 Jahren hat Lena Flottmann mit den C--Jugend-Mädchen der Spvg. Hesselteich die Westdeutsche Meisterschaft gewonnen und heimische Sportgeschichte geschrieben. „So lange ist es schon her?“ Die Torjägerin von damals kann es kaum glauben, die Bilder von den Spielen in der rappelvollen Realschulhalle oder der Meisterparty auf dem heimischen Hof sind noch im Kopf, als wäre es gestern gewesen. Andererseits ist der Frühling von 2001 genauso wie die Teenagerzeit sehr weit weg. Lena Flottmann hat den Loxtener Oberliga-Handballer Kim Harting geheiratet und auch seinen Familiennamen angenommen, der gemeinsame Sohn Joshua ist eineinhalb Jahre alt. Die Oesterweger Imbissbude, an der sich die C-Jugend-Mädchen an den Abenden vor jedem Spiel mit einer Runde Pommes Rot-Weiß Mut zugesprochen haben, gibt es nicht mehr. Geblieben ist bis heute aber eine Erkenntnis: „Wir wissen, was man im Sport erreichen kann, wenn man an etwas glaubt. Davon werden wir unseren Kindern erzählen.“ Daran, dass die Hesselteicherinnen alle Gegnerinnen regelrecht aus der Halle warfen, hatte Harting einen nicht geringen Anteil.