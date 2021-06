Nach monatelanger Zwangspause haben die Landesliga-Fußballerinnen des BV Werther das erste Mal wieder (kontaktfrei) zusammen trainiert. Auch zuvor hat Coach Jennifer Damkröger trotz geschlossener Sportplätze in Pandemie-Zeiten dafür gesorgt, dass ihre Schützlinge am Ball bleiben. „Was passiert denn hier“, fragte sich der ein- oder andere Spaziergänger, als Damkröger mitten auf der Wiese Hütchen aufstellte und Bälle aus dem Tornetz holte. „Je nach Corona-Verordnung habe ich mit ein oder zwei Spielerinnen Übungen durchgezogen“, erklärt die Trainerin. Sie selbst ist so fußballverrückt, dass Online-Training allein für sie keine Alternative war, und vieler der Schützlinge „wollten Input bekommen und sind zu mir nach Hiddenhausen gefahren“, so Damkröger. In besonderen Zeiten sind eben besondere Maßnahmen gefragt - und Abwechslung und Kreativität haben noch nie geschadet.