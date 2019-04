Von Gunnar Feicht

Bezirksliga: Spvg. Steinhagen - TuS Friedrichsdorf. Das Ergebnis des zeitgleich angesetzten Duells zwischen dem Tabellenzweiten Gütersloher TV (57 Punkte) und dem Rangdritten VfB Schloß Holte (55) interessiert die Steinhagener (58) erst nach dem Abpfiff. »Wir müssen uns erst mal selbst durchsetzen. Friedrichsdorf braucht Punkte gegen den Abstieg, unser Gegner wird Biss und kämpferische Einstellung an den Tag legen.« Spvg.-Coach Mario Lüke hat seine Elf auch auf eine etwas härtere Gangart des Tabellenelften eingestellt: Die Gäste aus dem Gütersloher Nordosten rangieren nur zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz und gehören zu einem siebenköpfigen Feld, das auf den Plätzen acht bis 14 lediglich drei Punkte trennen.

Vor Ostern haben die Friedrichsdorfer den FC Augustdorf 3:1 besiegt und Selbstvertrauen getankt. Große Zuversicht herrscht aber auch im Steinhagener Lager: »Auf der Basis einer guten kämpferischen Leistung wollen wir unsere spielerischen Vorteile im Heimspiel durchsetzen«, fordert Mario Lüke. Yusuf Sahin (Verdacht auf Schambeinentzündung) fällt aus, weil er bei schnellen Bewegungen Schmerzen hat. Barkin Deli Oglu (zurück von seiner Hochzeitsreise) und Benni Schoebel stehen wieder im Kader.

Landesliga: FC Kaunitz - SC Peckeloh. Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel hatte Markus Kleine-Tebbe einige Ansatzpunkte für Kritik: »Das wir uns nach dem 0:1 so früh aufgeben, ist uns zum ersten Mal passiert – und das ist nicht in Ordnung«, bemängelte der SCP-Trainer. Mit Gegentoren in der 65., 79. und 81. Minute waren die ersatzgeschwächten Peckeloher im Oktober am Ende noch gut bedient.

Diesmal wollen die Peckeloher beim Tabellenfünften (37 Punkte aus 23 Spielen) 90 Minuten lang voll dagegen halten. Gegen die Mannschaft um den Ex-Verler Lukas Krause, die mit vielen höherklassig erfahrenen Spielern gespickt ist, sind Kampf- und Laufbereitschaft Grundvoraussetzung für einen Punktgewinn. »Außerdem müssen wir die zwei, drei Chancen, die man gegen so einen Gegner kriegt, konsequenter nutzen als gegen VfB Fichte. Defensiv war unsere Leistung vor zwei Wochen schon sehr ordentlich«, sagt Kleine-Tebbe.

Er muss voraussichtlich in Daniel Schnadwinkel und Alban Shabani (beide Leistenprobleme) zwei Leistungsträger ersetzen. Dafür sind Sercan Özdil, Emre Tuncbilek und der beim 0:1 gegen VfB Fichte verletzt ausgewechselte Jonas Weißen wieder fit.