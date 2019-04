Von Gunnar Feicht

Das Remis beim klar favorisierten Rangzweiten vielleicht sogar zu wenig? Nach einer Partie mit extrem hoher Fehlerquote und vielen vergebenen Chancen muss die Spvg. einem verlorenen Punkt hintertrauern. Und doch war es ein deutlicher Schritt nach vorne: So hat man die Rothemden diese Saison kaum einmal fighten sehen, so lautstark war die Unterstützung durch die mitgereisten Fans, so entschlossen hat Dennis Strothmann in den Schlussminuten Mut bewiesen, als er mit konsequenten Einzelaktionen zum 24:24 und 25:25 (28 Sekunden vor Schluss) Isselhorster Führungen ausglich. Deshalb jubelten die Gäste auch, nachdem sie den letzten direkten Freiwurf von Christoph Harbert abgeblockt hatten – nur noch mit einer Vier-Mann-Mauer, denn Kevin Kasper hatte seine dritte Zeitstrafe kassiert und ein Wechselfehlers zwang den langen Leonhard Janzen auf die Strafbank.

»Wir haben heute wunderbar in der Deckung gekämpft und damit dem Isselhorster Angriff den Schneid abgekauft.« André Schnadwinkel, der gemeinsam mit Dirk Blankert das aus privaten und gesundheitlichen Gründen verhinderte Trainergespann vertrat, lobte die Kampfbereitschaft. Dabei kam den Gästen entgegen, dass der oberliga-erfahrene TVI-Routinier Benny Martinez nach einem Zusammenprall mit Kevin Kasper schon nach 19 Minuten wegen einer Platzwunde am Auge ausschied. »Danach mussten wir praktisch mit sieben Leuten durchspielen und haben trotzdem alles dafür getan, dass es nicht so aussieht, als wollten wir die Punkte verschenken.« Der Isselhorster Coach Dirk Elschner konnte personell nicht alle Trümpfe ausspielen.

Den Steinhagenern boten sich viele Gelegenheiten, dies zu einem Sieg zu nutzen. Doch in der Gewissheit, dass Konkurrent Ahlen am Nachmittag schon beim Tabellenzweiten Altenbeken gewonnen hatte, waren die Nerven zum Zerreißen gespannt. »Wir hätten uns ein paarmal absetzen können und haben zu viele klare Möglichkeiten liegen lassen«, ärgerte sich »Menzi« Schnadwinkel. Doch das Spvg.- Team (mit einem starken Hannes Köhne als Rückhalt) ist mental krisenfester geworden, wie die Reaktion nach den schnellen Gegentoren zum 10:13 kurz nach der Pause zeigte. Schnadwinkel: »Da wären wir früher eingebrochen, jetzt haben wir uns wieder rangekämpft. Für das Gefüge ein ganz wichtiger Schritt.« Auch nach dem 19:21 kam die Mannschaft zurück, ging sogar noch mal 22:21 in Führung und rettete gegen den routinierten Gegner einen Punkt.

Namen & Fakten

Tore für Isselhorst: Gregor (7), Harbert (6/2), F. Grabmeir (5/3), Boese (5) und Höcker (2).

Spvg. Steinhagen: Köhne, Haedecke (nur für 7m); Strothmann (7), Lünstroth (6/6), Lindemann (4), Janzen (3), Y. Peperkorn (1), Vogel (1), Kasper (1), J. Wagner (1), Ansorge (1), Lewanzik, Thiede, C. Peperkorn.

Zeitstrafen: Isselhorst 4, Steinhagen 8; Siebenmeter: Isselhorst 5/6, Steinhagen 6/6.

Stationen: 3:2, 3:4, 8:9 (24.), 10:9, 11:10 (HZ), 13:10, 15:12 (36.), 16:16, 21:19 (52.), 21:22 (56.), 24:23, 25:24, 25:25.

So geht es weiter: Sa., 4. Mai, 18.00 TV Emsdetten II (H).