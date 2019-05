Philipp Schremmer: Unser Enkeltrick-Junge, der nach schwerer Verletzung am Comeback arbeitet. Auf und neben dem Platz für jede Mannschaft eine Bereicherung.

Julian Pohlmann: Ein Glücksgriff, der sein Haarspray stets neben den Handschuhen stehen hat. Jonas Böhme sagt, dass er mindestens zehn Arme hat, wenn man alleine vor seinem Tor steht.

Felix Runde: Der Bierwart, in der Hinrunde schwer an der Hand verletzt, wurde nicht nur wegen seiner Reflexe vermisst. Als Lautsprecher am Rand immer dabei.

Oliver Nestmann: Hat nach sechs Gegentoren im Pokalspiel gegen Dornberg die Handschuhe schon das zweite Mal an den Nagel gehängt. Dennoch als Backup einige Male zur Stelle.

Moritz Wieland: »Giraffe« mit sagenhaftem Kopfballspiel und technischen Fähigkeiten, die bei Lena-Gerke-Beinen und einer Körperlänge jenseits der 1,90 Meter nicht selbstverständlich sind.

Matthias Freyermuth: Von Ex-Profi Jörg Böhme liebevoll »Eisfach« genannt, ließ er auch diese Saison nichts anbrennen, weder auf dem Platz noch privat. Lässt im eigenen Strafraum drei Gegenspieler mit der Hacke stehen.

René Schäfer: Ein Stellungsspiel wie Cannavaro, ein Passspiel wie Toni Kroos. Der überragende Linksverteidiger spielt mit 21 wie ein alter Hase, seine Vorstöße fürchtet jede Abwehrreihe.

Benedikt Schoebel: Beim Capitano ergeben 90 Prozent Wille plus 10 Prozent Technik 100 Prozent Steinhagen durch und durch. Von klein auf in keinem anderen Verein als Rot-Weiß.

Marvin Hornberg: Top-Rückrunde als Rechtsverteidiger – und als Trendsetter, der mit blonden Strähnchen die Haarmode der 90er wiederbelebt. Als Kassenwart über jeden Tunnel im Kreis informiert.

Barkin Deli Oglu: Verblüfft immer wieder mit seiner abgeklärten Art Fußball zu spielen. Auf ihn ist zu 100 Prozent Verlass.

David Jedra: Gehört zur Steinhagener Mannschaft wie Jürgen Drews zu Malle, will in Marienfeld demnächst aber unscheinbares Schwarz-Weiß tragen. Seine Teamkollegen meinen: »Eigentlich kann er nicht ohne uns.«

Rahim El Baraca: Café-Europa- Beauftragter, der nach durchzechter Nacht im Schlaf gern mal einen Krampf in den Beinen bekommt.

Louis Dingerdissen: Exzellenter linker Fuß, im Kopf dem Gegner immer einen Schritt voraus. Kopfbälle sind seine Leidenschaft

Ridvan Cinar: Gefühlt 120 Zentimeter klein, aber ein Gnom, der sich auf dem Platz in seinem Gegenspieler festbeißt wie Gattuso und stets die Übersicht behält.

Thomas Winder: Kabinen-DJ, der auf dem Platz gerne dazwischen fegt und für Ordnung sorgt. Danach muss kein Kehrwagen hinterherfahren.

Jonas Böhme: »Danger«, der »Fack ju Goethe«-Star aus Liemke, der sich nichts gefallen lässt und am Sonntagmorgen vor dem Spiel noch zum Friseur dackelt, um die Kanten schneiden zu lassen.

Marvin Gellermann: Ob er als Student Regale bei Lidl einräumt oder auf dem Platz aus 20 Metern den Ball in den Knick einschweißt: Er hat immer einen flotten Spruch auf Lager. Der angehende Richter hätte am liebsten einen Aschenbecher neben seinem Kabinenspind.

Tobias Kreutzer: Ob TK8, Tobsi, Kreutzi oder Tobiaz, immer mit Vollgas zur Stelle, sofern er sich nicht beim Hackentrick verletzt. Wird als Stimme vom Steinhagener »Hund« fehlen.

Tim Herden: Sonnenschein mit Dauergrinsen und Dauerbrenner auf der linken Seite (mit den meisten Einsatzminuten der Saison). Fast nur durch Fouls zu stoppen.

Yusuf Sahin: Die Maschine im Sturm. An diesem Tanker sind alle Verteidiger zerschellt – Motto: »Wenn der Bus kommt, sollte man nicht auf der Straße stehen.«

Tom Jungeblodt: Steinhagens verrückter Harry Kane von der Insel hat sich leider früh verletzt. Das hielt ihn nicht davon ab, an Krücken so manchen Sieg mit dem Team ordentlich zu begießen.

Vitali Wolf: ... ist schneller als der Road Runner. Zweite Gemeinsamkeit: der Durchmesser seiner Beine. Er würde jeder Abwehr auch rückwärts davonlaufen.

Daniel Rajic: Ante Rebic ist unser hellstes Köpfchen und immer für einen Spruch gut, nach dem man denkt: »Das hat er gerade nicht wirklich gesagt.«

Sebastian Herrmann: Die Lichtgestalt vom Cronsbach hat sich mit der Vielzahl entscheidender Tore im vergangenen Jahrzehnt einen Eintrag im Goldenen Buch der Gemeinde verdient. Mr. 100 Prozent vom Elfmeterpunkt, gerne auch als Chip in die Mitte.

Trainer Mario Lüke: Im Februar trat er seinen Job an, startete mit dem 6:1 beim ersten Spiel in Hörstmar/Lieme furios und knüpfte mit seiner positiven Art daran an. »Bei ihm gibt es nichts Negatives, sondern nur Lobeshymnen und Zuspruch für jeden einzelnen. Seine Art zu motivieren führte uns zum Titel«, schwärmt die Mannschaft.

Torwarttrainer Christian Spilker: »Ede« ist dafür verantwortlich, dass die Hüter auch mal ei­nen Ball festgehalten haben. Dank seiner unvergleichlichen Stimme weiß jeder immer, wo er ist.

Betreuer Andreas Rietschel: Steht hinter der Mannschaft wie kein Zweiter. »Ohne Ihn hätten wir zum Training nichts anzuziehen und würden Sonntag für Sonntag in dreckigen Trikots auflaufen. Du bist immer für jeden da, vielen Dank dafür«, loben die Spieler »die treueste Seele des Vereins«.

Sportlicher Leiter Evran Cinar: Hat sein Amt in einer nicht einfachen Phase übernommen, es aber geschafft, wieder die gewohnte Ruhe ins Umfeld zu bringen. Coachte die Mannschaft gegen Avenwedde – und zuletzt beim SC Bielefeld zum Aufstieg.

Obmann Andreas Wessels: »Bobby« konnte innerhalb von zwei Tagen zweimal die Schale in die Höhe strecken: erst mit seinen geliebten Bayern, einen Tag später mit der Spvg.-Elf. Die behauptet, »dass ihm unsere Meisterschaft mehr bedeutet hat«.

Die Physiotherapeuten Alex und Patrick Neumann: Haben dienstags zahlreiche Wehwehchen mit Nachdruck beseitigt und für Erheiterung in der Kabine gesorgt.

Vor der Winterpause kamen zudem Alexander Kropp, David Cinar, Nick Mdoreuli und Jannik Wohlgemuth zum Einsatz. Onur Sener sprang zeitweise für Christian Spilker ein. Die Trainingstorhüter Finn Eigenrauch und Bent Slotta waren mit Begeisterung dabei. Ihnen allen dankt die Meisterelf ebenso wie – und dies ganz besonders – allen Helfern von der Bewirtung im »Kreisel« bis zur Besetzung der Pommesbude und des Kassenhäuschens: »Ohne diese Leute und die fantastischen Fans, die sogar bei Wind und Wetter die Auswärtsfahrten auf sich genommen haben, wäre dieser Erfolg niemals möglich gewesen.«