Von Stephan Arend

Das letzte Tor der Saison erzielt Schlussmann Julian Pohlmann per Strafstoß. Der eigentliche Elfmeter-Schütze Sebastian Herrmann verzichtet in seinem letzten Spiel für Steinhagens Erste auf seinen 249. Treffer und sorgt dafür, dass auch Keeper Pohlmann im Meisterjahr in der Torschützenliste auftaucht. Als Herrmann in der 86. Minute nach zehneinhalb Jahren am Cronsbach zum letzten Mal den Rasen verlässt, wird es endgültig emotional. Die Zuschauer verabschieden den Rekordtorjäger, der für die Ü32 der Spvg. weiter knipsen will, mit stehenden Ovationen. Viel Applaus und Tränen gibt es zuvor auch bei der Auswechslung von Benni Schoebel. Der Kapitän führt nach 21 Jahren in Steinhagen zum letzten Mal seine Mannschaft aufs Feld, schreibt später sogar sein erstes Autogramm. »Ich bin seit der F-Jugend hier und habe nie für einen anderen Verein gespielt. Es tut weh zu gehen«, sagt Schoebel, der ebenso wie Herrmann demnächst für den B-Ligisten TuS Quelle aufläuft: »An andere Farben als Rot-Weiß muss ich mich erst einmal gewöhnen.«

Steinhagens Fußballer in Feierlaune Fotostrecke

Foto: Stephan Arend

Andere Abgänge wie Moritz Wieland, Matthias Freyermuth, Tim Herden und vor allem Tobias Kreutzer (geht nach fünfeinhalb Jahren) haben die jüngere Vergangenheit des Vereins mitgeprägt und werden schon vor dem Spiel mit Blumen und Foto-Collagen verabschiedet. Ebenso David Jedra und Rahim El Baraka nach einer Saison in Steinhagen.

Schade nur: Ex-Coach Tobias Brockschnieder, immerhin bis Januar verantwortlich, wird ebenso wie sein Co-Trainer Mesut Sahin und der ehemalige Sportlicher Leiter Carsten Lochmüller (hat das Aufstiegsteam zusammengestellt) nicht einmal im Steckbrief der Meister-Mannschaft erwähnt.

Auch für den Vereinsvorsitzenden Andreas Wessels ist das letzte Saisonspiel mit vielen Emotionen verbunden – vor allem wegen des tragischen Unfalltods von Michael Johanning in der Abstiegssaison 2017/18. »Jetzt sind wir wieder in der Landesliga – da, wo Micky uns den Verein überlassen hat«, denkt Wessels in der Stunde des Erfolgs an den verstorbenen Fußball-Obmann und guten Freund. Das gilt auch für Sebastian Herrmann, Benni Schoebel und Tobias Kreutzer, auf deren Initiative hin am Eingang des Stadions demnächst eine Gedenktafel für Michael Johanning angebracht wird.

Spvg. Steinhagen: Pohlmann; Schoebel (84. Hornberg), Deli Oglu (41. Winder), Freyermuth, Dingerdissen – Wieland, Böhme – Kreutzer, Herrmann (86. Ridvan Cinar), Herden – Rajic

Tor: 1:0 (54.) Julian Pohlmann per Elfmeter nach Foul an Tim Herden.

So geht’s weiter: Ab August in der Landesliga.

Oliver Nestmann wird Fußball-Obmann

Hat bisher der Vereinsvorsitzende Andreas Wessels den Posten des Fußball-Obmanns kommissarisch übernommen, soll das Führungsteam der Spvg. nun wieder breiter aufgestellt werden. Bei einer außerordentlichen Mitglieder-Versammlung am 6. Juni stellen sich Oliver Nestmann (Ü32-Torwart und Ex-Coach der Frauen) als Fußballobmann und Sandro Palmas als sein Stellvertreter zur Wahl. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Sportlerheim. »Der Zeitpunkt passt. Die Spielzeit ist zuende, die Weichen für die neue Saison sind gestellt«, sagt Andreas Wessels. Aufgaben gibt es viele, wie zum Beispiel als Bindeglied zum Jugend- und Damenbereich.