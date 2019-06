Sie teilen sich künftig die Aufgaben an der Spitze der Spvg.-Fußballabteilung (von links): Sandro Palmas, Oliver Nestmann und Oliver Erdmann. Foto: WB

Steinhagen (WB/guf). Nach den sportlichen Erfolgen mit Landesliga-Aufstieg der Männer und den Kreisliga-Titeln für Frauen und A-Junioren hat die Fußballabteilung der Spvg. Steinhagen auch organisatorisch ein wichtiges Ziel erreicht: Am Donnerstagabend wurden Oliver Nestmann (1. Fußball-Obmann) und Sandro Palmas (2. Obmann) neu an die Spitze der Spvg.-Sparte gewählt. Zuvor hatte Andreas Wessels, der Vorsitzende des Gesamtvereins, dieses Amt monatelang in Personalunion zusätzlich bekleiden müssen.