Von Uwe Caspar

Ford-Hagemeier-Cup in Steinhagen Fotostrecke

Foto: Sören Voss

Auch beim U8-Jahrgang stehen die Dänen-Boys im Finale der 16 besten Teams, müssen sich aber dem 1. FC Köln mit 0:3 beugen. Dass die Gäste aus Skandinavien in beide Endspiele eingezogen sind, wertet zumindes Oliver Erdmann als keine allzu große Überraschung. »Denn Gentofte hat schon im Vorjahr bei uns gut abgeschnitten«, erinnert sich der Turnier-Organisator und Jugendleiter des Ausrichters Spvg. Steinhagen.

Charles Shave, Adam Hewe und Patrick Alves sind die Torschützen der dänischen U9 beim 3:1 gegen St. Pauli, dem Kooperationspartner der Spvg. Gentofte und der Nachwuchs des Kiez-Klubs treffen schon am Freitag in Steinhagen ein, tragen am Abend untereinander ein Testspielchen aus. Da ahnten beide noch nicht, dass sie sich auch im Finale gegenüber stehen werden. Fü Erdmann sind die Dänen gern gesehene Gäste am Cronsbach: »Sie sind so locker und sympathisch wie die Holländer.«

Bei der U8 dominiert der 1. FC Köln das Endspiel. Die Vornamen der Torschützen der Jung-Geißböcke: Der überragende Juliano (2) und Laurenz. »Letztes Jahr haben wir es immerhin bis zum Halbfinale geschafft, nun haben wir auch den Pott geholt. Ein perfekter Saisonabschluss«, strahlt FC-Coach Sebastian Heuel. Bis zu dreimal die Woche trainieren seine Schützlinge, die meistens aus dem Umland kommen. Heuel dazu: »Wir teilen uns bei der Suche nach den besten Nachwuchskickern die Region mit Bayer Leverkusen auf.« Der Rheinländer zeigt sich vom Cronsbach-Sportgelände stark beeindruckt. »Eine Top-Anlage, auch die Kabinen sind klasse«, schwärmt der Kölner Trainer.

Im Match um Platz drei bei der U8 bezwingt Manchester City den FC St. Pauli mit 3:0. Bemerkenswert: Die Engländer sind mit einer U7 nach Steinhagen gekommen. »Ihre bärenstarke U8 hätte hier sicherlich alles kaputt geschossen«, steht Stadionsprecher Kersten Ritschel mit seiner Meinung nicht alleine da. Bis zur Siegereung indes können die Manchester-Boys nicht mehr warten, weil sie sonst ihren Flieger verpasst hätten: Den Pokal nehmen sie deshalb schon in ihrer Kabine in Empfang.

Zu dem Zeitpunkt hat die unter Volldampf stehende Turnierleitung mit Kersten Ritschel (30), Lukas Rauer (19) und Mario Krebs (18) den größten Stress hinter sich. Die Koordination der Spiele-Flut auf den sieben Plätzen sowie die korrekte Computer-Eingabe erfordert von dem Trio höchste Konzentration. »Der Zeitplan passt noch, wir liegen sogar drei Minuten im Plus«, meldet Ritschel am Sonntagmittag stolz. Auch eine technische Panne – der Rechner registriert vorübergehend die eingetippten Ergebnisse nicht – bringt das Turnierteam nicht aus dem Rhythmus und aus der Ruhe.

Und Oliver Erdmann ist auf jeden der rund 200 ehrenamtlichen Helfer angewiesen. »Unsere Veranstaltung fällt und steht mit ihrer Power. Hinterher sind fast alle kaputt. Wichtig ist, dass sie trotzdem mit einem Lächeln nach Hause gehen«, betont der Organisator. Im Vorfeld des Events hat er 850 E-Mails geschrieben beziehungsweise bekommen. Und auch die vierte Auflage mit 1000 ausgegebenen Essen pro Tag sei ein großer Erfolg gewesen. Erdmann: »Es hat nur Lob für uns gegeben!«