Von Jens Horstmann

Halle (WB). Das Granulat, das auf den meisten Plätzen (circa 35 Tonnen) als Füllstoff verwendet wird, fällt unter die Rubrik »Mikroplastik«. Insgesamt gelangen laut ein Studie in Deutschland ungefähr 11.000 Tonnen Granulat durch Regen, Wind und die Spieler in die Umwelt und ins Grundwasser. Um das in Zukunft zu verhindern, will die EU nun so schnell wie möglich ein Verbot für das Kunststoffgranulat einführen. 2021 soll dieses bereits in Kraft treten.