Keeper Julian Pohlmann krönte den mannschaftlich starken Auftritt des gesamten Teams mit den Highlights dieser Partie. In den 90 (plus fünf) Pokal-Spielminuten glänzte er mit hervorragender Strafraumbeherrschung und starkem Stellungsspiel. Als es danach immer noch 1:1 stand, verwandelte er bei der Entscheidung vom Punkt Steinhagens ersten Strafstoß und parierte Hamms letzten Versuch. »Seine Leistung war heute überragend«, lobte auch Mario Lüke den Schlussmann. Der Trainer dehnte die Komplimente aber zu Recht auf die gesamte Mannschaft aus: »Wir haben uns taktisch unglaublich gut verhalten, auch in Rhynerns Drangperiode nach der Pause bis auf einen freien Kopfball aus kurzer Distanz fast keine echte Torchance zugelassen. Nach den zwei problematischen Wochen in der Vorbereitung war es heute superwichtig, dass sich die Mannschaft selbst gezeigt hat: Wir haben es drauf.«

Nach Freistoß-Flanke von Ridvan Cinar brachte Thomas Winder den krassen Außenseiter per Kopfball 1:0 nach vorne (26.). Obwohl der Tabellenfünfte der vergangenen Oberliga-Saison nur zwei Minuten später ausglich (1:1 Yasin Acar), behielten die Platzherren den Kopf oben. Nach der Pause verstärkte Rhynern, das ohne seinen spielenden Co-Trainer Salvatore Gambino (früher Borussia Dortmund) antrat, den Druck, die sattelfeste Spvg.-Defensive ließ aber kaum zwingende Chancen zu. Bei einem unbedrängten Kopfball von Lennard Kleine (53.) und einem gefährlichen Freistoß von Tarik Baydemir (56.) war Pohlmann auf dem Posten.

In den letzten 20 Minuten starteten die Steinhagener selbst wieder zu mutigen Entlastungsangriffen und verdienten sich so auch offensiv das 1:1 nach 90 Minuten. Gemäß der neuen Westfalenpokal-Regel, dass es bei Unentschieden nach regulärer Spielzeit sofort Elfmeterschießen statt Verlängerung gibt, fiel dann die Entscheidung vom Punkt. Das Stenogramm aus Spvg.-Sicht: 1:2 Wiese, 2:2 Pohlmann, 2:3 Joswig, 3:3 René Schäfer, Rhynerns Innenverteidiger Neumann übers Tor, 4:3 Yusuf Sahin, 4:4 Müsse, 5:4 Thomas Winder, Pohlmann pariert. In der zweiten Runde trifft Steinhagen auf den Sieger der Partie Post TSV Detmold (Bezirksliga) gegen SuS Neuenkirchen (Westfalenliga).

Spvg. Steinhagen: Pohlmann - Hornberg (69. Müller), von Domaros, Deli Oglu, Schäfer - Winder, R. Cinar - Gellermann, Aygün (73. Wolf), Hanna (89. Sahin) - Rajic.