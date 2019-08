Von Stephan Arend

Steinhagen/Versmold (WB). Das waren auch für Mario Lüke frustrierende Wochen, als Spvg. Steinhagen in der Vorbereitung auf die Fußball-Landesligasaison vor allem gegen Bezirksligisten eine Niederlage nach der anderen kassierte. Den schwachen Auftritten im Juli hat der Neuling einen nahezu perfekten Saisonstart mit einer Pokal-Sensation gegen Oberligist Rhynern und zwei Heimsiegen in der Liga folgen lassen. Kein Wunder, dass der Trainer so richtig Spaß an seinem neu formierten Team hat.