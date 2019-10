»Das war schon sehr ärgerlich, am Ende wussten die Hüllhorster nicht so richtig, warum sie als Sieger dastanden. Unser Problem: Wir haben extrem viele Fehler gemacht, vor allem im Wurfverhalten«, kommentierte Trainer Michael Bohnemeier die schlechte Trefferquote, selbst bei klarsten Chancen. Davon war auch der sonst so torgefährliche Rechtsaußen Dennis Strothmann betroffen. Hinzu kam die Tatsache, dass die Steinhagener diesmal mit dem Schiedsrichtergespann auf Kriegsfuß standen, was sich in 2:6 Zeitstrafen ausdrückte. In der 58. Minute musste Yannik Peperkorn beim Stand von 20:21 auf die Strafbank, weil er einen Pfiff überhört hatte, weiter spielte und aufs Tor warf. Die Überzahl nutzte Hüllhorst zum entscheidenden 22:20. In der ersten Halbzeit hatte Steinhagen gut begonnen und führte, gestützt auf einen starken Torwart Philip Joswig, 8:4 und 11:9. Doch die schwache Trefferausbeute verhinderte eine deutlichere Führung und in einer zählen zweiten Halbzeit hatte die HSG nach dem 15:15 (44.) immer knapp die Nase vorn.

Spvg.: Joswig (bis 47.), Finkeldei (ab 47.); Y. Peperkorn (6/2), Strothmann (2), Vogel (4), Hofäcker, Retzlaff, Janzen, F. Wagner (1), J. Wagner (1), K. Kasper (2), Ansorge (4), Westerbeck.

So geht’s weiter: So., 3. November, 18 Uhr TuS Brake (H).