Steinhagen-Brockhagen (WB/guf). Drittes Auswärtsspiel, zweiter Sieg: Unter dem Druck, gewinnen zu müssen, hat Handball-Verbandsligist TuS Brockhagen mit dem 26:23 (14:10) bei der HSG Porta sein Konto auf 4:6 Punkte verbessert. Und das, obwohl Christian Kalms in der 25. Minute zum zweiten Mal in dieser Saison eine Rote Karte sah.

Die Schiedsrichter hätten von einer überharten Aktion gesprochen, Trainer Timo Schäfer hatte nichts dergleichen ausgemacht. Anders als zum Saisonstart in Brake ließen sich die Brockhagener diesmal von der Schwächung beim Stand von 14:11 nicht aus der Bahn werfen. Über 5:3, 10:5 und 14:10 dominierten die Brockhagener bis zum 20:13 (43.). »Dann hatten wir drei, vier technische Fehler, plötzlich war die Halle da und beim 21:20 wurde es richtig knapp. Ich bin stolz, dass gerade auch junge Spieler in den letzten Minuten Verantwortung übernommen haben«, sagte Timo Schäfer zum entschlossenen Schlussspurt unter hohem Druck. In dieser Phase halfen aber natürlich vor allem die drei Treffer des oberliga-erfahrenen Paul Blankert, der wenige Tage vor seiner Meisterprüfung nur sporadisch eingesetzt wurde. Alle aufgebotenen TuS-Feldspieler trafen, Keeper Philipp Süllwold war mit laut Schäfer 18 gehaltenen Bälle ein echter Rückhalt. Der TuS hat eine überzeugende Antwort auf das Debakel gegen Isselhorst vor den Ferien gegeben.

TuS: Süllwold (bis 45./ab 50.), Clysters (45. bis 50.); M. Kröger (2), Hundeloh (3), Blankert (3), Kalms (1), Raudies (5/2), Doherty (1), Stöckmann (2), Wortmann (4/1), Motzkau (1), Wörmann (1), Koslik (1), Sonntag (2).

So geht’s weiter: Sa., 9. November, 19.15 Uhr Altenbeken/B. (H).