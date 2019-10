Kommentar

SC Peckeloh kassiert eine 1:7-Rekordniederlage gegen Preußen Espelkamp. Spvg. Steinhagen geht beim 1:2 im Aufsteigerduell mit FC Nieheim zum vierten Mal in Folge leer aus. So bitter diese Fakten auch sind: Die beiden besten heimischen Fußball-Teams liegen (noch) voll im Soll.

Espelkamp ist wie erwartet die Übermannschaft der Liga. Der Spitzenreiter hat sich mittlerweile eingespielt, die vielen Akteure mit höherklassiger Erfahrung haben sich an die Landesliga gewöhnt. Wer wie Peckeloh auch offensiv Akzente setzen will und nicht nur Beton anrührt, der kann schon mal unter die Räder kommen. Dennoch hat der SCP mit seinem auch in der Breite gut besetzten Kader nicht nur das Zeug dazu, das beste Landesliga-Ergebnis der Vereinsgeschichte zu erzielen (bisher Platz sieben), sondern auch im Rennen um Platz zwei mitzumischen.

Dass Spvg. Steinhagen Probleme bekommt, wenn mehrere Leistungsträger ausfallen, ist keine Überraschung. Natürlich muss der Neuling nach der unlösbaren Aufgabe in Espelkamp so schnell wie möglich wieder punkten. Eines darf aber nicht vergessen werden: Platz zwölf nach zwölf Spieltagen (ohne einmal auf einem Abstiegsplatz gestanden zu haben) ist mehr, als so mancher Kenner der Szene der Spvg. vor der Saison zugetraut hätte. Stephan Arend