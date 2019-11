»Ich erwarte die HSG am Ende unter den Top Drei. Dass sie schon vier Miese auf dem Konto haben, ist verwunderlich«, ergänzt Brockhagens Trainer vor dem Heimspiel am Samstag, 19.15 Uhr. Mancher Oberligist ist neidisch, dass sich der Vorjahresdritte im Sommer mit Ex-Drittliga-Spieler Felix Bahrenberg (früher LIT, Lemgo II) verstärken konnte. »Der ist nicht für die Verbandsliga geboren«, beschreibt Timo Schäfer Bahrenbergs Wurfkraft. Auch einige weitere Rückraum-Asse wie Nerdin Vunic, Michael Schadomsky oder Alexander Jungeilges nennt der Coach, wenn er die individuelle Klasse der Gäste preist.

Mit welcher Marschroute will der TuS dagegen halten? »Wir haben die Bestbesetzung an Bord und wollen unbedingt zeigen, dass wir nicht so schlecht sind, wie es gegen Isselhorst den Anschein hatte. Dazu brauchen wir eine aggressive Deckung und müssen mit hohem Tempo und der größtmöglichen Präzision nach vorne spielen. Dann werden wir sehen, was dabei rauskommt«, sagt Schäfer und ist selbst gespannt.