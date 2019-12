Trotz der sechs Treffer von Dennis Strothmann hat es für Steinhagen in Isselhorst nicht zum Punktgewinn gereicht. Foto: Sören Voss

Steinhagen (WB/guf). Gut verkauft, aber am Ende keine Punkte mitgenommen: „In der Pause hatten wir uns geschworen, dass wir gerade dies nicht als Fazit unter die Partie setzen wollten“, berichtete Torben Gottsleben. Dass Handball-Verbandsligist Spvg. Steinhagen bei der 26:30 (13:14)-Niederlage ge­gen Gastgeber TV Isselhorst am Ende leer ausging, lag aus Sicht des Trainers an einer Schwächephase gegen Ende der ersten und zu Anfang der zweiten Halbzeit.