Von Stephan Arend

Steinhagen. Fußball-Landesligist Spvg. Steinhagen geht nach 17 Spielen mit 14 Punkten und 13:32 Toren als Schlusslicht in die Winterpause. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt aber nur zwei Zähler. Trainer Mario Lüke blickt auf eine Berg- und Talfahrt des Neulings zurück, der 2020 – auch mit neuen Offensivkräften – seine Torflaute beheben will und muss.

Kommentar Fußball ist ein Ergebnis-Sport, der in der Bundesliga wie in der Landesliga zu Schwarz-Weiß-Malerei verleitet. Spieler, Trainer, Verantwortliche, ja besonders auch Pressevertreter: Davon kann sich wohl niemand ganz freisprechen. Doch genauso wenig wie Steinhagen sich anfangs sicher fühlen durfte, ist die Mannschaft nun als Schlusslicht chancenlos. Fakt ist: Den Klassenerhalt mit diesem Team zu schaffen, das wäre eine (noch) größere Leistung als der Aufstieg. Stephan Arend

Die Vorbereitung

Trotz der vielen Abgänge (unter anderem gingen die Topstürmer Sebastian Herrmann und Tim Herden) war Mario Lüke beim Trainingsauftakt optimistisch: „Die Schlagzeile im Westfalen-Blatt lautete: Den Umbruch als Chance sehen. Genau das war mein Credo. Ich hatte es immer hinbekommen, junge Talente oder andere Spieler zu entwickeln und zu verbessern.“ Allerdings kamen beim Coach nach einigen schwachen Testspielen – und vor allem nach dem desaströsen Auftritt beim Vorbereitungsturnier in Jöllenbeck – Zweifel auf.

Die Pokal-Überraschung

Eine Woche nach dem Debakel von Jöllenbeck überraschte die Spvg. in Runde eins des Westfalenpokal-Wettbewerbs mit einem 1:0 gegen Oberligist Westfalia Rhynern. „Das war ein Spiel, warum so viele Menschen den Fußball lieben. In sechs Tagen hatte sich die Mentalität meiner Mannschaft um 180 Grad gedreht.“ Lüke ging überzeugt von seinen Schützlingen ins erste Landesliga-Spiel. „Ich dachte: Natürlich kann es auch schwierige Phasen geben. Aber diese Truppe kann mithalten und sollte stark genug sein, in der Tabelle nicht ganz unten reinzurutschen.“

Der gute Start

Steinhagen erwischte mit dem 1:0 gegen SuS Bad Westernkotten prompt einen Start nach Maß, holte aus den ersten acht Partien zwölf Punkte und kletterte nach dem 3:0 gegen den damaligen Tabellendritten SuS Westenholz auf Platz sechs der Tabelle. Der Abstand zu einem Abstiegsplatz betrug am 29. September sieben Punkte. „Wir haben lange von unserer Pokal-Überraschung gezehrt. Individuell konnten wir nicht mit den besten Teams mithalten. Wir haben aber bewiesen, was ein Team mit toller Einstellung erreichen kann.“ Mario Lüke warnte bei aller Euphorie schon damals vor Rückschlägen. Natürlich war dem Trainer klar, dass seinen Spielern offensiv die Durchschlagskraft fehlte und oft Standards die Weichen auf Sieg stellen mussten. Dennoch: „Auch die Gegner haben uns attestiert, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Ich war zuversichtlich, dass wir uns irgendwo in der oberen Tabellenhälfte einpendeln.“ Bis zu diesem Zeitpunkt war der Neuling allerdings von größeren Personalsorgen verschont geblieben.

Die Negativserie

In Holsen knüpfte Steinhagen an den guten Saisonstart an, verlor unglücklich 0:1. Was niemand ahnte: Diese Partie sollte der Auftakt einer Niederlagen-Serie in sieben Punktspielen sein. Kein anderes Team erzielte so wenig Tore. „Uns fehlt einfach der Knipser, oder der gestandene Landesliga-Stürmer oder der unbekümmerte Angreifer“, sagt Lüke. Daniel Rajic, ein Kandidat für Letzteres, fällt seit Monaten aus. Hoffnungsträger Tom Junge­blodt kann und soll nach seinem Kreuzbandriss erst zur Wintervorbereitung wieder voll einsteigen. Yusuf Sahin war lange Zeit nicht richtig fit. Auch andere Stammkräfte schleppten sich angeschlagen durch so manche Partie. Marcel von Domaros und Deniz Aygün saßen (unnötige) Sperren ab. „Lange hat der ein oder andere die Situation auch nicht richtig angenommen. Wir standen ja noch über dem Strich“, so Lüke. Und anders als andere Kellerkinder kam die Spvg. auch nicht unter die Räder. Doch das 0:6 zum Hinrunden-Abschluss in Bruchmühlen änderte alles. Steinhagen rutschte auf einem Abstiegsplatz ab. Lüke: „Der absolute Tiefpunkt. Ich hatte das Gefühl, alles fehlt, um erfolgreich zu sein.“

Die letzten zwei Spiele

So wie in Bruchmühlen konnte es nicht weitergehen. Am Dienstag danach kam es zu einer zweistündigen Aussprache in der Kabine. „Jeder konnte offen sagen, was ihn stört und was er persönlich dazu beitragen kann, damit wir gemeinsam die Karre aus dem Dreck ziehen. Beim nächsten Training standen 22 Mann auf dem Platz“, erinnert sich Lüke. In den beiden letzten Partien des Jahres in Bad Westernkotten (0:0) und gegen Kaunitz (1:1) ließen die Spieler ihren Worten Taten folgen und überzeugten vor allem mit Leidenschaft. Zwar überwintert Steinhagen als Schlusslicht, hat aber noch alle Chancen den Klassenerhalt zu schaffen. Lüke: „Im Moment reicht ein Sieg, um auf einen Nichtabstiegsplatz zu klettern. Wir müssen die Ruhe bewahren.“

Die Perspektive

Die Vorbereitung startet am 9. Januar. Nachdem im Sommer nicht alle Spieler beim Auftakt fit waren, soll nun gemeinsam auch Kondition gebolzt werden. Für Abwechslung wird ganz bestimmt der Ninja Warrior-Parcours in Verl sorgen. Mario Lüke hofft auf einen vollzähligen Kader, zu dem auch die lange verletzten Tom Junge­blodt und Daniel Rajic sowie Clemens Koepke und Sinan Sahin zählen. Zudem sollen zwei externe Neuzugänge für mehr Torgefahr sorgen. „Wir werden uns auf jeden Fall offensiv verstärken“, sagt der Sportliche Leiter Evran Cinar. Keine Rolle mehr spielt dagegen (wie Montag berichtet) Marvin Gellermann.