Auch in der Verbandsliga wird kräftig zugepackt: Paul Blankert will seine Oberliga-Erfahrung gegen Steinhagen ausspielen. Foto: Sören Voss

Von Gunnar Feicht

Steinhagen/Brockhagen (WB). „Voller Einsatz für den TuS“ ist Paul Blankerts Motto, wenn am Samstag zum ersten Mal seit 2013 wieder ein Verbandsligaderby zwischen Gastgeber Brockhagen und Nachbar Spvg. Steinhagen angepfiffen wird. Doch der „Heimkehrer“ aus Loxten, der im Handballdorf auf Anhieb zum Kapitän befördert wurde, ist bei diesem Klassiker ein echter Grenzgänger: „Die Spvg. Steinhagen ist mir natürlich auch ans Herz gewachsen. Mit einigen von den Jungs, die da am Ball sind, habe ich viele Stunden auf dem Spielfeld und beim Feiern verbracht.“

Gerade deshalb fiebert er dem ersten Ballkontakt entgegen: „Ich freue mich riesig auf das Spiel. Das wird ein großes Fest.“ Blankerts (nicht nur sportlicher) Lebenslauf ist eben außergewöhnlich eng mit beiden Handballklubs der Gemeinde Steinhagen verbunden. Der Rückraumspieler des TuS ist in Brockhagen groß geworden, hat dort mit dem Handballspielen begonnen und wurde im Nachwuchsteam zeitweise vom heutigen Teamkollegen Chrissi Kalms gecoacht. Den Sprung aus der Jugend in die Männer-Verbandsliga schaffte er jedoch im Großverein Sportvereinigung, wo seine Familie den Aufschwung der Handballabteilung von der Kreisebene aus entscheidend mitgeprägt hat: Vater Wolfgang, ehemaliger Oberliga-Spieler, als Leistungsträger bei Aufstiegen bis zum etablierten Verbandsliga-Team, dessen Brüder Dirk und Christian Blankert in diversen Funktionen als Spieler, Trainer oder Vorstandsmitglied.

„Klar, der Freundeskreis meiner Eltern ist natürlich eher im Spvg.-Lager zu finden.“ Trotzdem hat sich Paul Blankert für die Rückkehr ins Handballdorf entschieden, als er sich entschloss, im vergangenen Mai bei SF Loxten seine Zelte abzubrechen. „Es passt im Moment alles. Ich arbeite und wohne nur ein paar Minuten von der Halle entfernt, einige Teamkollegen kenne ich schon seit dem Kindergarten, Christoph Motzkau und Felix Kröger sind zwei meiner besten Freunde. Und mit Trainer Timo Schäfer hatte ich gute Gespräche: Der nimmt auch Rücksicht, wenn ich mal aus beruflichen Gründen etwas zu spät zum Training komme“, sagt Blankert.

Bei SF Loxten verhinderten nicht zuletzt hartnäckige Rückenbeschwerden, dass der jetzt 23-Jährige im Oberligateam voll durchstarten konnte. Die hat er - nicht zuletzt dank Physiotherapeut Daniel Berger - weitgehend in den Griff bekommen. Während der zeitweiligen Leidenszeit haben sich bei Paul Blankert auch die Prioritäten verschoben: Der Handballer darf seit Mitte November von sich behaupten, schon Meister zu sein. Allerdings nicht sportlich, sondern im Sanitär- und Heizungsbauer-Handwerk, wo er nach bestandener Prüfung jetzt bei der Arbeit mehr Verantwortung trägt.

Nachdem diese Hürde genommen ist, hofft der Rückraumspieler, dass er mit dem TuS auch sportlich nach wechselhaftem ersten Saisondrittel zu mehr Konstanz findet. „Gerade in den Heimspielen war es etwas zittrig. Wir hatten aber auch vielleicht zu hohe Erwartungen ans uns selbst, mussten uns mannschaftlich erst mal finden. Und in engen Situationen und bei vielen 50:50-Entscheidungen hatten wir auch nicht allzu viel Glück“, findet Blankert. Das betraf ihn selbst zum Beispiel, als er gegen Altenbeken - aus neutraler Sicht völlig überzogen - die Blaue Karte (Matchstrafe plus ein Spiel Sperre) sah.

Nachdem der zu Saisonbeginn verletzte Yannick Sonntag zuletzt zu Höchstform auflief und sich die Mannschaft auch spielerisch gesteigert hat, wollen die Brockhagener in die obere Tabellenhälfte klettern. Die Favoritenrolle gegen Schlusslicht Steinhagen nehmen sie an: „Wir werden die Spvg. nicht unterschätzen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in einem spannenden Duell am Ende gewinnen. Das wird ein cooles Spiel in voll besetzter Halle.“

Er hieße nicht Blankert, wenn er die Entwicklung bei Schlusslicht Steinhagen nicht genau beobachten würde: „Sie müssen schon seit einigen Jahren einen personellen Umbruch bewältigen und haben jetzt auch noch Pech mit Verletzungen. Aber wenn sie mehr Konstanz in ihre Leistungen bringen und mannschaftlich alles aus sich rausholen, sind sie trotz der erst vier Punkte auf gar keinen Fall abgeschrieben.“ Denn eins steht für Paul Blankert fest: Wenn am Ende der Partie am Samstag der Abpfiff ertönt, dann ist er auch wieder Spvg.-Fan.