Von Stephan Arend

Schäfer warnt

„Wer die Derby-Historie kennt, der weiß, dass die Spiele gegen Steinhagen oft ganz anders gelaufen sind, als die Tabelle es hat vermuten lassen“, sagt TuS-Coach Timo Schäfer und verweist auch auf das letzte Duell im März 2013 (siehe Rückblick am Ende). Das sollte für seine Schützlinge ebenso Warnung genug sein, wie der desolate Heimauftritt beim 22:33 gegen Nachbar Isselhorst: „Hoffentlich wissen dieses Mal alle, was auf uns zukommt. Steinhagen wird nicht sagen: Vielen Dank, dass wir kommen durften. Die werden um jeden Zentimeter kämpfen.“ Mit Konsequenz im Angriff und Aggressivität in der Abwehr soll die bis dato maue Heimbilanz (2:8 Punkte) aufpoliert werden. Schäfer macht sich über mögliche routinierte Spvg.-Joker keine Gedanken.

Gottsleben hofft

Auch Steinhagens Coach Torben Gottsleben blendet die Tabellensituation aus: „Wir gehen die Partie so an, dass es in Derbys keine Favoriten gibt.“ Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Duell mit Brockhagen nicht als Bonusspiel angesehen wird und seine Schützlinge auch keineswegs befreit aufspielen können. Gottsleben: „Das ist vielleicht gegen Harsewinkel und Altenbeken der Fall, aber nicht Samstag. Wir haben aber schon oft und zuletzt beim 26:26 gegen Porta bewiesen, dass wir gegen die meisten Teams mithalten können.“ Um im Derby eine Chance zu haben, müsse sein Team aber nicht nur 40 oder 45 Minuten, sondern die gesamte Spielzeit ihre Leistung zu 100 Prozent abrufen. Der Coach hofft, dass Jonas Maiwald nach seiner Grippe wieder voll einsatzfähig ist und auch mit der Rückkehr von Kevin Kasper mehr Alternativen zur Verfügung stehen. Dass der ein oder andere Routinier aus der Dritten aushilft, bezeichnet Gottsleben als sehr unwahrscheinlich: „Da hat es noch keine Gespräche gegeben.“

Das letzte Ortsderby

Am 9. März 2013 tritt TuS Brockhagen als Verbandsliga-Schlusslicht beim favorisierten Ortnachbarn in der Sporthalle am Schulzentrum an – und setzt sich überraschend mit 32:30 durch. Der erste Derbysieg seit fünf Jahren ist ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. In der Schlüsselszene zwölf Sekunden vor Schluss scheitert Steinhagens stolpernder Lennart Böhm an TuS-Schlussmann Maik Hahn und verpasst den Ausgleichstreffer. Ob er vorher gefoult worden ist, darüber streiten sich noch lange nach dem Abpfiff die Geister. Der Auswärtssieg sorgt bei den Gästen nur kurzfristig für Jubel und Hoffnung. Brockhagen steigt unter Coach Lokman Direk am Ende der Saison in die Landesliga ab und kehrt erst mit Beginn dieser Spielzeit in die Verbandsliga zurück. Folgende Akteure kamen damals zum Einsatz.

Spvg. Steinhagen: Noak, Strakeljahn; Thiede (9/3), Godejohann (4), Lindemann (4), Maiwald (3), Vogel (1), Haubrock (4), Böhm (4), Lewanzik (1), Rettig. Trainer: Frank Spannuth.

TuS Brockhagen: Hahn, Clysters; Öttking (7), Kalms (4), Höcker (4), F. Kröger (2), C. Schaefer (6), Grabmeir (9/5), M. Kröger, Diestelkamp, Redecker. Trainer: Lokman Direk.