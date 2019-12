Von Sören Voss

Kommentar Torben Gottslebens Rücktritt ist nachvollziehbar und hat nichts mit Feigheit zu tun. Natürlich hätte er, ähnlich wie Loxtens Dirk Schmidtmeier, trotz der Beendigung der Zusammenarbeit bis Sommer weitermachen können. Doch wer selbst einmal im Abstiegskampf gestanden hat, der weiß, wie viel Reibung eine angespannte sportliche Lage automatisch erzeugt und wie viel Energie solche Situationen gerade vom Führungspersonal erfordern. Da ist es nur menschlich, wenn jemand diese – auch aus Enttäuschung – nicht mehr aufbringen kann. Auch das Handeln der Steinhagener Verantwortlichen ist nachvollziehbar. Wenn sie einen neuen Trainer bereits verpflichtet haben, der ihrer Meinung nach die Mannschaft besser weiterentwickeln kann, ist es nur legitim und ja sogar zwingend erforderlich, es dem Vorgänger, sprich Gottsleben, auch mitzuteilen. Bei der Umsetzung des Plans ist alleine schiefgelaufen, und das muss sich die sportliche Leitung ankreiden lassen, dass das Vorhaben bereits vor den Perspektiv-Gesprächen über den Vereins-Buschfunk schon bis zu Gottsleben durchgesickert war. Doch die Entscheidung ist gefallen. Es hilft jetzt nichts, sich darüber großartig Gedanken zu machen. Statt dessen sollten die Spvg.-Handballer ihre Energie lieber in den Verbandsliga-Abstiegskampf stecken. Sören Voss

„Es war eine schöne Zeit. Aber ich habe das Gefühl, dass ich der Mannschaft nicht mehr mit der nötigen Energie helfen kann”, sagte der 40-Jährige, der betont, dass sein Rückzug nichts mit der aktuell sportlich angespannten Situation zu tun hat: „Ich traue der Mannschaft den Klassenerhalt weiterhin zu.“

Die Entscheidung, das Traineramt am Cronsbach nach zweieinhalb Jahren niederzulegen, stand schon vor dem Anpfiff unabhängig vom Ausgang des Derbys fest. Am Donnerstag hatte ihm André Schnadwinkel aus der sportlichen Leitung mitgeteilt, dass die Spvg. für die kommende Saison einen anderen Übungsleiter verpflichtet hat. „Torgo wäre gerne schon früher in unsere Planungen eingeweiht gewesen und hat sich nicht wertgeschätzt gefühlt. Ich finde aber, dass wir uns nichts vorzuwerfen haben und da nicht foul gespielt haben“, sagte Schnadwinkel am Sonntag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Wer der bereits feststehende Nachfolger ist, wollte Schnadwinkel noch nicht bekannt geben.

Fest steht, dass Gottslebens gleichberechtigter Trainerkollege Michael Bohnemeier den Verbandsligisten in der Rückrunde alleinverantwortlich betreuen wird. Bohnemeier seinerseits hatte die Spvg.-Verantwortlichen bereits vor zwei Wochen darüber in Kenntnis gesetzt, dass er sich zur neuen Saison umorientiert und das Traineramt bei einem anderen Verein übernimmt.

Das Spiel: TuS Brockhagen gewinnt 25:22

Dieses Lokalderby hat definitiv Appetit auf mehr gemacht: TuS Brockhagen und Spvg. Steinhagen haben in der Verbandsliga zwar keinen vorweihnachtlichen Handball-Leckerbissen serviert – Brockhagens 25:22 (13:9)-Sieg bewies aber, dass auch „ehrliche Hausmannskost“ schmackhaft sein kann.

Statt einem Gourmet-Menü gab es für die 400 Zuschauer Kampf und Spannung satt. Die zuletzt heimschwachen Brockhagener legten ein 4:1 (6.) vor, wobei Steinhagen ihnen die Führung mit technischen Fehlern auf dem Silbertablett kredenzte.

Doch der Tabellenvorletzte biss sich mit aggressiver Abwehrarbeit in die Partie. Die Gäste schoben ihre 3-2-1-Deckung situativ bis zu einer Manndeckung vor, was den Brockhagener Angreifern überhaupt nicht schmeckte. Tim Ansorge markierte per Siebenmeter den 9:10-Anschluss (25.).

Der TuS nutzte danach seine Freiheiten, weil die Außen Kai Sötebier und Paul Hundeloh besser eingesetzt wurden. Beim 21:16 (50.) schienen die personell dünn besetzten Steinhagener weich gekocht, doch sie wehrten sich speziell in Person von Tim Ansorge. „Timmel“ besorgte mit einem sehenswerten Doppelpack das 21:22 und legte mit einem Dreher das 22:23 (57.) nach.

Schließlich waren es ausgerechnet zwei ehemalige Steinhagener, die der Spvg. die Suppe versalzten. TuS-Keeper Philipp Süllwold ärgerte die Gäste mit seinen Paraden und dem, für Spvg.-Geschmack, zu impulsiven Jubel schon die komplette Spielzeit. Und nachdem das Cronsbach-Team bei der Ausgleichschance gleich gegen Ansorge und Joachim Vogel vergeblich einen Siebenmeter reklamiert hatte, sorgte der unauffällge Paul Blankert für die entscheidende Duftnote. Am Drei-Mann-Block vorbei versenkte er den Ball flach im langen Eck zum 25:22 in den Maschen – ein Leckerbissen, der besonders den TuS-Anhängern schmeckte und für die Spvg. nicht mehr zu verdauen war.

TuS Brockhagen: Süllwold, Meise (51.-56.); Koslik (1), Hundeloh (3), Motzkau (3), Blankert (1), Sonntag (3/1), Kalms (2), Raudies (4/3), Doherty, Stöckmann (3), Sötebier (2), Wörmann (1), Clysters (n.e.).

Spvg. Steinhagen: Joswig, Finkeldei (27.-30.), Gräser (3), Strothmann (1), Maiwald (n.e.), Vogel (5), Hofäcker (1), Retzlaff (3), Kasper (1), Wagner (1), Lakebrink (n.e.), Ansorge (7/1).

Stationen: 4:1 (6.), 9:5, 10:9 (25.), 13:9 (HZ), 14:13 (37.), 21:16, 22:21 (56.), 23:22, 25:22.

Zeitstrafen: 5:1.

Zuschauer: 400.

So geht es weiter: 12.1., 17 Uhr, Spenge II - Brockhagen, 12.1., 18 Uhr, Steinhagen - Altenbeken.

Derbystimmen

Timo Schäfer (Brockhagen): „Wir waren die bessere Mannschaft und hätten es ruhiger gestalten können – aber so ein Derby ist eben nichts Normales.“

Michael Bohnemeier (Steinhagen): „Seit langem wieder eine richtig gute Abwehrleistung. Wir waren mehrfach dran, machen aber in Überzahl zu wenig und kommen nie zum Ausgleich.“

Philipp Süllwol d (TuS): „Mein Jubel gehört nunmal dazu. Ich habe ja niemanden verletzt.“

Philip Joswig (Spvg.): „Nach den vielen technischen Fehlern in der ersten Halbzeit war es danach kämpferisch richtig gut.“

Paul Blankert (TuS): „Lang und flach ist nicht meine Lieblingsecke, aber mit dem letzten Wurf habe ich mir den Hohn und Spott der Steinhagener erspart.“

Joshi Wagner (Spvg.): „Es kostet Energie, den Kopf nach solchen Niederlagen wieder hochzukriegen. Aber die Tendenz ist positiv.“