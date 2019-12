Von Sören Voss

Blankert und Thomas Wöstmann, Hörstes Sportlicher Leiter, hatten sich für Montag zu einem Perspektiv-Gespräch verabredet, der bevorstehende Trainer-Abgang war allerdings zuvor schon durchgesickert. Beide Seiten waren gestern Abend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Dem Vernehmen nach wird Christian Blankert aber ab sofort nicht mehr für Hörste tätig sein.

Bohnemeier wird Loxtens „Co“ Spvg. Steinhagens aktueller Coach Michael Bohnemeier wird in der kommenden Saison Co-Trainer des Oberligisten Sportfreunde Loxten und löst René Mittelberg ab. Dieser will nach sechs Jahren kürzer treten. „Wir haben sehr gute und konstruktive Gespräche geführt und in Bohne den passenden Nachfolger für einen Fachmann wie René Mittelberg gefunden“, lässt sich die sportliche Leitung um Ingo Walwei, Thomas Lay und Andy Evers in einer Presse-Mitteilung zitieren: „Wir wollten einen Co-Trainer, der aus dem Versmolder Umfeld stammt und die Herausforderung annimmt, auch junge Spieler weiterzuentwickeln und auszubilden.“ B-Lizenz-Inhaber Bohnemeier hat vor seinem Wechsel nach Steinhagen lange Jahre in Hesselteich gespielt und trainiert: „Loxten ist eine interessante Aufgabe. Als Hesselteicher habe ich natürlich auch den Loxtener Handball verfolgt. Der Verein hat sich in den letzten Jahren toll entwickelt und professionell aufgestellt.“

Der ehemalige Mittelmann kehrt nach vier Saisons (mit halbjähriger Pause) zu seinem Stammverein zurück, für den er, abgesehen von einem Mennighüffen-Abstecher, von Kindesbeinen an im Einsatz war und als Spieler in zweiter sowie dritter Mannschaft noch ist. Die Entscheidung „pro Blankert“ kommt nicht überraschend, nachdem sich die Verantwortlichen grundsätzlich für eine Neubesetzung entschieden hatten. „Wir hatten das Gefühl, dass sich die Doppelspitze in ihrer bisherigen Form abgenutzt hat und wollen frischen Wind in die Mannschaft bringen“, erklärte André Schnadwinkel aus der sportlichen Leitung der Spvg. am Sonntag.

Der bisherige Coach Torben Gottsleben war nach dem 22:25 gegen Brockhagen zurückgetreten, geht aber nicht im Groll: „Dass der Verein etwas Neues probieren will, ist völlig okay. Dass es aber die zweite Mannschaft vor den Trainern erfährt, ist es nicht. Trotzdem bin ich dankbar, die Möglichkeit erhalten zu haben, in der Verbandsliga zu trainieren.“

Bis Saisonende soll Michael Bohnemeier, ohne Gespannpartner Gottsleben, versuchen, die Liga zu halten, vier Punkte sind es zum rettenden Ufer. Für die Rückrunde sollen Leo Janzen, Finn Wagner und die Peperkorn- Brüder zurückkehren. Auch der Langzeitverletzte Robin Kasper könnte wieder ein Thema werden. Kapitän Tim Ansorge ist positiv gestimmt: „Wir haben menschlich eine super Truppe, die gut funktioniert. Ich sehe die Chance bei 75 Prozent – dafür müssen wir aber erst einmal ins Laufen kommen.“

Entspannung beim TuS

Der siegreiche Ortsnachbar aus Brockhagen darf hingegen als Tabellenfünfter nun mit deutlich mehr Entspannung in die Weihnachtspause gehen. „Wir haben mit den 12:10 Punkten endlich eine Positive Bilanz“, rechnete Brockhagens Trainer Timo Schäfer nach dem Derbysieg vor. Sein Getränkewart hatte sich hingegen verspekuliert. „Eine Kiste Bier könnte etwas zu wenig sein“, vermutete Paul-Moritz Hundeloh mit Blick auf die anstehende Pizza-Kabinenparty.

Auf dem Feld hatte der Linksaußen seine Sache zuvor mit drei Toren deutlich besser gemacht. Mit seinem frechen Leger beispielsweise, der auch seinen Keeper Philipp Süllwold im Training regelmäßig ärgert, überwand er Steinhagens Philip Joswig. „Der erste Wurf ist immer ganz wichtig für das Selbstvertrauen. Danach lief es ganz gut“, fand der 22-Jährige, der sich mittlerweile in erster Linie auf den Handball konzentriert. Regelmäßige Abstecher zu Volksläufen sind aber auch weiterhin geplant. Am Sonntagmorgen wurde Hundeloh beim Weihnachtscross über zehn Kilometer Dritter – und das vermutlich auch, weil wer „nur“ eine Kiste mitgebracht hatte.