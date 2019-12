Von Sören Voss und Stephan Arend

Blankert und Thomas Wöstmann, Hörstes Sportlicher Leiter, hatten sich für Montag zu einem Perspektiv-Gespräch verabredet, der bevorstehende Trainer-Abgang war allerdings zuvor schon durchgesickert. „Nach langen, intensiven Gesprächen haben wir von der TG Hörste uns entschlossen, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Christian Blankert zu beenden. Dieser Schritt ist uns sehr schwer gefallen, denn mit ihm verbindet uns eine große emotionale Verbundenheit“, teilte Thomas Wöstmann, stellvertretend für den Handball-Vorstand der TG, am Dienstag in einer Pressemitteilung mit und begründete die Entscheidung wie folgt: „Wir glauben, dass es besser ist, schon jetzt auseinander zu gehen und nicht erst in einem halben Jahr. Dass Christian sich entschlossen hat, zu seinem Stammverein zurück zu kehren, kam für uns nicht überraschend. Dass dies jetzt an die Öffentlichkeit kam, hat es zwar allen Beteiligten nicht leichter gemacht, war für uns beim Betrachten der Gesamtsituation aber nicht Ausschlag gebend.“ Vielmehr gibt die vorzeitige Trennung laut Wöstmann dem Verein und der Mannschaft die Möglichkeit zu einem Neuanfang: „Dass wir in dieser Saison sportlich bisher nicht das erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben, spielt zwar auch eine Rolle, war aber nicht der entscheidende Punkt.“

Thomas Wöstmann betont auch, dass der Verein Christian Blankert zu großem Dank verpflichtet ist. Trainer und Verein verbinde mehr als ein sportliches Miteinander. Auch das sportliche Fazit der dreieinhalbjährigen Zusammenarbeit fällt rundum positiv aus: „Christin hat unsere Spieler enorm individuell nach vorn gebracht und der Mannschaft eine klare taktische Struktur mit auf den Weg gegeben. Wir spielen unter seiner Regie im vierten Jahr in Folge an der Spitze der Handball-Landesliga mit – mit Spielern, die nicht, wie dies bei der Konkurrenz teilweise der Fall ist, für das Handballspielen Geld bekommen.“

Bis auf Weiteres wird die Mannschaft zunächst von den Kapitänen Marco Stutzki und Heiko Schuster betreut. „In Zusammenarbeit mit dem bewährten Trainer- und Betreuerteam. Ein Nachfolger für Christian Blankert steht noch nicht fest, Gespräche laufen“, so Wöstmann weiter.

Blankert soll in Steinhagen für frischen Wind sorgen

Christian Blankert kehrt nach vier Saisons (mit halbjähriger Pause) zu seinem Stammverein zurück, für den er, abgesehen von einem Mennighüffen-Abstecher, von Kindesbeinen an im Einsatz war und als Spieler in zweiter sowie dritter Mannschaft noch ist. Die Entscheidung „pro Blankert“ kommt nicht überraschend, nachdem sich die Verantwortlichen grundsätzlich für eine Neubesetzung entschieden hatten. „Wir hatten das Gefühl, dass sich die Doppelspitze in ihrer bisherigen Form abgenutzt hat und wollen frischen Wind in die Mannschaft bringen“, erklärte André Schnadwinkel aus der sportlichen Leitung der Spvg. am Sonntag.

Der bisherige Coach Torben Gottsleben war nach dem 22:25 gegen Brockhagen zurückgetreten, geht aber nicht im Groll: „Dass der Verein etwas Neues probieren will, ist völlig okay. Dass es aber die zweite Mannschaft vor den Trainern erfährt, ist es nicht. Trotzdem bin ich dankbar, die Möglichkeit erhalten zu haben, in der Verbandsliga zu trainieren.“

Bis Saisonende soll Michael Bohnemeier, ohne Gespannpartner Gottsleben, versuchen, die Liga zu halten, vier Punkte sind es zum rettenden Ufer. Für die Rückrunde sollen Leo Janzen, Finn Wagner und die Peperkorn- Brüder zurückkehren. Auch der Langzeitverletzte Robin Kasper könnte wieder ein Thema werden. Kapitän Tim Ansorge ist positiv gestimmt: „Wir haben menschlich eine super Truppe, die gut funktioniert. Ich sehe die Chance bei 75 Prozent – dafür müssen wir aber erst einmal ins Laufen kommen.

Bohnemeier wird nächste Saison Co-Trainer in Loxten

Spvg. Steinhagens aktueller Coach Michael Bohnemeier wird in der kommenden Saison Co-Trainer des Oberligisten Sportfreunde Loxten und löst René Mittelberg ab. Dieser will nach sechs Jahren kürzer treten. „Wir haben sehr gute und konstruktive Gespräche geführt und in Bohne den passenden Nachfolger für einen Fachmann wie René Mittelberg gefunden“, lässt sich die sportliche Leitung um Ingo Walwei, Thomas Lay und Andy Evers in einer Presse-Mitteilung zitieren: „Wir wollten einen Co-Trainer, der aus dem Versmolder Umfeld stammt und die Herausforderung annimmt, auch junge Spieler weiterzuentwickeln und auszubilden.“ B-Lizenz-Inhaber Bohnemeier hat vor seinem Wechsel nach Steinhagen lange Jahre in Hesselteich gespielt und trainiert: „Loxten ist eine interessante Aufgabe. Als Hesselteicher habe ich natürlich auch den Loxtener Handball verfolgt. Der Verein hat sich in den letzten Jahren toll entwickelt und professionell aufgestellt.“