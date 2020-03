Kein Glück in Nordhemmern: Auch die drei Treffer von Kreisläufer Dennis Freilich haben für Brockhagen keine Punkte gebracht. Foto: Gunnar Feicht

Steinhagen-Brockhagen (WB/guf). TuS Brockhagens Handballer bekommen einfach keine Konstanz in ihre Leistungskurve: Der Verbandsligist unterlag bei LIT Tribe Germania II 25:33 (13:20). Die Gastgeber (Rangachter) hatten in ihrer Sporthalle Nordhemmern zuvor sechs Heimspiele in Folge verloren.